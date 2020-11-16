Мнение: Сокращения на заводах, рост МРОТ и снижение неравенства в России

16.11.2020, 22:45, Разное

1. Одна из причин глубокого экономического кризиса позднего СССР состояла в том, что советская власть десятками лет не закрывала и не модернизировала устаревшие производства. Чиновники естественным образом избегали неприятных решений: не хотели закрывать заводы, не хотели увольнять трудящихся.

Некоторые считают, что в какой-то мере данная проблема сохраняется и в современной России – только теперь за неё ответственны уже, скорее, сами работники, которые держатся за устаревшие рабочие места:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/mojno-ne-perejivat-rossiia-v-krepkih-i-socialno-otvetstvennyh-rukah-20-mln-niscih-5fa99cd989ace40d9ab47c80

<…> …компания вкладывает миллиарды рублей в автоматизацию, в закупку новейшего оборудования, в повышение эффективности производства. Сами посудите, можно нанять 6 человек, и платить им по 30 тысяч рублей, а можно 2 человека, которые будут делать то же самое, за счёт автоматизации, и тогда им можно платить 90 тыс. рублей. И это уже та сумма, которая позволит удержать специалиста дома, ему не надо ехать в Москву.

Понимаете о чём я? Если бы эти молодые ребята не уезжали, то компании не было бы никакого смысла покупать дорогое оборудование. Ну и пусть работают 6 человек, получают свои 30 тысяч, зачем тратить миллиарды на модернизацию, когда есть те, кто согласны работать на древних станках за маленькие деньги?

Но это путь в тупик. Тупик и для тех кто работает за эти деньги, и для завода, и для всей страны. В итоге мы получаем бедное население и отсталые заводы, и только потому, что вот те самые 6 человек о России думают, не хотят уезжать, не хотят искать другую работу, а готовы работать за мизер, и оправдывают себя тем что “ну если мы все уволимся, кто же работать будет”.

А на самом деле они не помогают России, а наоборот, они мешают ей развиваться, они мешают росту благосостояния, они мешают развитию промышленности. И хорошо, что есть руководители, которые это понимают, которые в любом случае оставят двух лучших, но поднимут им зарплату в 3 раза, которые не выведут свои прибыли в офшоры, а вложатся в модернизацию. Но ведь есть и другие, кто будет до конца сосать из завода последние соки, и пользоваться тем, что у него на заводе собрались вот те самые “думающие о России” работники. И вот едет этот директор в своём мерседесе, и ручки потирает: на его век таких “сознательных” хватит, а дальше хоть трава не расти.

2. В ближайшие три года минимальную зарплату в России планируют поднять почти на 20 процентов:

https://www.rbc.ru/society/11/11/2020/5fabc9e09a79477014024f97

К 2023 году размер минимальной зарплаты в России составит 14 176 руб. Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов во время пленарного заседания Государственной думы.

Таким образом, рост МРОТ будет значительно опережать инфляцию:

https://ruxpert.ru/Статистика:Инфляция_в_России

3. Сторонники левой идеи должны сказать спасибо коронавирусу. Благодаря нему уровень неравенства в России падает:

https://lenta.ru/news/2020/11/12/neravno/

Влияние кризиса и пандемии коронавируса оказалось негативным для всех групп населения, кроме семей с двумя и более детьми. Социальное неравенство в России незначительно снизилось, а уровень бедности вырос в богатых регионах и снизился в бедных. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всемирным банком и НИУ ВШЭ, пишет Forbes.

По оценкам экспертов, от мер налоговой и социальной политики, принятых до и после начала пандемии, в большей степени выиграли бедные слои населения. В исследовании сказано, что основной удар кризиса пришелся на мегаполисы и региональные центры. Но вторая волна коронавируса и дальнейший спад экономики могут привести к тому, что доходы населения значительно сократятся во всех типах поселений.

Исторически, неравенство в обществе довольно часто снижается именно во время крупных кризисов – вроде войн или эпидемией. По-видимому, происходит это в том числе потому, что от таких событий чаще страдает городское население, которое обычно богаче сельского.

Проблема в том, что такое снижение неравенства происходит на фоне общего падения доходов и уровня жизни. Так что радоваться здесь особенно нечему.

Опять же, исторически, именно в подобные моменты левые политические силы захватывали власть в разных странах, хотя неравенство фактически снижалось и без их помощи. Как мы с вами знаем, попытки построить «общество справедливости» в разгар войны и кризиса неизменно приводили лишь к дальнейшему усугублению проблем.