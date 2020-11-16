В РФ не зафиксировали ни одного повторного случая коронавируса

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16.11.2020, 22:08, Новости дня

Документально подтвержденные повторные случаи коронавируса в РФ отсутствуют, сообщил в понедельник заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на телеканале «Россия 24».

«К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в РФ нет еще ни одного документированного повторного случая», – передает ТАСС его слова.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, можно ли заразиться коронавирусом повторно и от чего зависит вероятность заражения.

Американские ученые зафиксировали первый документально подтвержденный случай повторного заболевания коронавирусом в США всего через полтора месяца после первой болезни.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказывал газете ВЗГЛЯД о причинах смерти повторно инфицированного коронавирусом пациента. 



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