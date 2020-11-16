Обама назвал Путина замечательной личностью

16.11.2020, 22:08, Новости дня

Чтобы понять лидеров РФ и Израиля Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, необходимо изучить историю их стран, сообщил экс-президент США Барак Обама.

Во вторник выходит первый том мемуаров Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land). Он дал интервью журналу The Atlantic. Бывшего президента США спросили о Нетаньяху и других деятелях, которые, как выразился ведущий интервью, «не нравились» Обаме. Тот ответил: «Не секрет, что я и Нетаньяху не разделяли взгляды на мировые проблемы». Как отметил экс-президент, «то же самое относится» к лидеру республиканского большинства в Сенате США Митчу Макконнеллу.

При этом Обама заявил, что «Биби – замечательная личность, точно так же и Путин – замечательная личность». По мнению Обамы, «нельзя понять их или Россию и Израиль без изучения истории их стран, где они пришли к власти, которая сформировала их», передает ТАСС.

Обама заверил, что «не пытается заниматься политическими калькуляциями». По его словам, он хочет, чтобы «читатель книги не просто мог сказать, что этот деятель и Обама антагонисты, и, поскольку я читаю книгу Обамы, то я разделяю взгляды Обамы, а его оппонент не прав». Как отметил Обама, он стремится к тому, чтобы «кто-то прочитал это и сказал, что да, я понимаю, как израильтяне, учитывая то, в каком мире они существуют, учитывая их историю и учитывая реальные угрозы для них со всех сторон, стали олицетворять очень конкретную силу, которая может противостоять взглядам Обамы по ряду вопросов».

«Больше всего я хотел бы, чтобы эта книга помогла людям лучше понять мир внутренней и внешней политики, то есть те области, которые представляются непрозрачными и недоступными», – сказал бывший президент США, добавив, что одна из его целей – «описать их особенности, а также личности деятелей с тем, чтобы напомнить о том, что все они люди и их можно понять и выносить суждения».

Напомним, СМИ сообщали, что Обама и его супруга Мишель собираются продать свои мемуары за 60 млн долларов. Права на издание получило Penguin Random House. Penguin Random House опубликовало три предыдущие книги Обамы. За книги «Мечты моего отца» (1995 год) и «Дерзость надежды» (2006 год) получил 6,8 млн долларов и 8,8 млн долларов. Третья книга Обамы «О тебе пою: послание к моим дочерям» (2010 год) также была благосклонно встречена читателями.