 

Российские военные обеспечили безопасное возвращение беженцев в Степанакерт

16.11.2020, 22:08, Новости дня

В столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт вернулись более 1,2 тыс. беженцев, сообщило Минобороны России.

В понедельник из Армении «вернулись 482 беженца». Указывается, что «колонну из 19 автобусов», которые выехали из Еревана, сопровождали «патрули российского миротворческого контингента и военной полиции». Автобусы «прибыли на главную площадь» Степанакерта. Возвращение беженцев и обеспечение их безопасности организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования, передает РИА «Новости».

Напомним, Россия, как гарант безопасности региона, ввела миротворческие войска в Нагорный Карабах. Российские миротворцы уже развернули в Нагорном Карабахе 25 наблюдательных постов, переброска контингента в регион продолжается. Сейчас обстановка в зоне конфликта оценивается как спокойная.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра» в Петербурге

31.10 / Алиев заявил о невозможности вмешательства третьей страны в конфликт в Карабахе

21.08 / Помпео – Франция, Великобритания и Германия «встали на сторону иранских аятолл»

24.06 / NTD – от лифтов с педалями до открывающихся масок и роботов — креативные решения в период пандемии

21.08 / Опубликовано фото секретной базы китайских подлодок

05.08 / Брошенную коляску с ребенком нашли в Москве

23.09 / Корабли Каспийской флотилии уничтожили «диверсантов» на учениях «Кавказ-2020»

22.09 / Найден способ эффективнее обучать старшее поколение иностранным языкам

06.09 / В Николаеве нашли тела двух погибших мужчин – полиция

31.10 / Le Figaro – запрет ядерного оружия не принесёт мир, но пойдёт на руку агрессорам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска