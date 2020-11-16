Мнение: «Висит груша, нельзя скушать»

16.11.2020, 22:05, Разное

Хотите – верьте, хотите – нет, но по стране идет вторая волна «короны», и ситуация, прямо скажем, немногим лучше той, что была. Наши сограждане потеряли бдительность в силу накопившейся весной усталости от сидения в четырех стенах, да и средства для существования сами в карман не прибегут. Однако, чудят чиновники и профильные бюджетники на местах, хотя опыт противостояния «короне» есть, но вопросы к предпринимаемым ограничительным мерам и их целесообразности имеются.



Главное то, что финансы на борьбу с пандемией федеральный центр в регионы спускает, но все равно в СМИ просачивается информация о нехватке медицинских препаратов и СИЗ в больницах, хотя, казалось бы, эта одна из первостепенных и наиболее решаемы задач. Пример ниже.

Пришел он из Волгоградской области. Как пишет «V1.ru», ситуация с нехваткой СИЗ и аппаратов ИВЛ в Калачевской ЦРБ (Калачевский р-н) наблюдалась еще в марте. А в середине октября среди сотрудников районных предприятий и организаций стал ходить призыв помочь рублем ЦРБ, перечислив доход за 1 день, дабы обеспечить разворачиваемый на базе больницы инфекционный госпиталь необходимым.



И вот профсоюз «Альянс врачей» поставил медикам ЦРБ многоразовые защитные костюмы, оптовая стоимость которых порядка 2 тыс. руб. Анестезиолог ЦРБ Татьяна Ревва рассказала, что ей предлагали сразу несколько комплектов, которые отличаются от раздаваемых в больнице (безразмерные костюмы и маски, ношение которых оборачивается воспалением на лице) повышенными удобством и качеством. СИЗ она поделилась с коллегами.

Однако, главная сестра ЦРБ отдала костюмы обратно Татьяне по причине отсутствия сертификатов на комбинезоны. Только вот дело в том, что документы от Росздравнадзора есть, но руководство этот аргумент в учет не берет. Как итог – на 4-й день открытия инфекционного стационара запасы СИЗ стали подходить к концу.



Журналисты по поводу этой ситуации связывались в областным комитетом здравоохранения, но там вопрос оставили без ответа, а главврач звонки проигнорировал.

Что мы имеем. Медиков Калачевской ЦРБ не могут обеспечить качественными СИЗ в нужном количестве. Однако, когда им начинают помогают всем миром, то врачи получают «по рукам» за то, что согласись принять СИЗ. Сами не можем, так другим не дадим? Руководство больницы пытается создать видимость обеспеченности всем необходимым, мол все под контролем, причин для паники нет, дабы не получить по шапке от вышестоящих господ?

По итогу страдают медики, работающие на износ, а шансы того, что они сами заболеют «короной» – растут, что грозит коллапсом местной сферы здравоохранения. Л – логика.