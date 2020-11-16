 

Бойцу UFC Яндиеву предъявлено обвинение в нанесении травм Харитонову

16.11.2020, 21:48, Новости дня

Участнику Абсолютного бойцовского чемпионата Адаму Яндиеву предъявлено обвинение в нанесении легкого вреда здоровью спортсмену Сергею Харитонову, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Я была у Яндиева. Насколько я поняла из беседы с ним, ему предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову и второму фигуранту дела. Завтра полиция выйдет с ходатайством о его аресте», – передает ее слова ТАСС.

Ранее стало известно, что участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев был задержан в Москве на 48 часов после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в «Лужниках».

В субботу в отношении него возбудили два уголовных дела после драки с Харитоновым. Днем ранее Харитонова госпитализировали в одну из столичных клиник после «бытового конфликта» во дворце спорта «Лужники». У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа.

Сообщалось, что Харитонов пострадал в результате того, что пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт. Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации. Яндиев был доставлен в отдел полиции.

В понедельник Яндиев отказался признавать вину в избиении Харитонова.



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