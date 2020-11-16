Опрос газеты ВЗГЛЯД: В новогодних «огоньках» Пугачева и Меладзе должны уступить место молодым артистам

16.11.2020, 21:48, Новости дня

Читатели газеты ВЗГЛЯД в соцсетях высказались, кого бы из артистов они хотели видеть на экранах в новогодних праздничных программах и шоу.

В наибольшей степени респонденты хотели бы видеть в новогодних эфирах начинающих исполнителей, такой ответ дали 39,3% опрошенных. На втором месте по степени популярности среди читателей газеты ВЗГЛЯД (27,2%) оказались участники музыкального шоу «Голос». Звезд YouTube и TikTok в праздничной программе хотели бы увидеть 26,6%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Twitter газеты ВЗГЛЯД.

Наименьшее число голосов (6,9%) получили звезды российской эстрады, в частности Алла Пугачева, Валерий Меладзе и другие исполнители, традиционно принимающие участие в новогодних шоу. В опросе в Twitter приняли участие 1850 человек.

В Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД респонденты выразили аналогичное мнение: 46% опрошенных проголосовали за молодых исполнителей; 29% – за победителей шоу «Голос»; 17% – за звезд YouTube и TikTok и 8% отдали свой голос за Пугачеву, Меладзе и Ко. В Telegram по состоянию на 21.50 мск проголосовали 764 человека.

Напомним, ранее Меладзе обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах.

Музыкант и композитор Юрий Лоза в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил готовность сняться в новогодней передаче вместо Меладзе и Филиппа Киркорова.

Российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев поддержал предложение Меладзе об отмене новогодних голубых огоньков и прочих музыкальных программ.

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей заявила, что большинство зрителей ошибочно полагают, будто трудности пандемии обошли стороной звезд шоу-бизнеса, и призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов.