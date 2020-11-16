 

В Ровно ближайшие выходные сделали рабочими из-за выборов мэра

16.11.2020, 21:45, Новости дня

Власти Ровно объявили ближайшие субботу и воскресенье (21-е и 22 ноября) рабочими днями, несмотря на “карантин выходного дня”. Об этом 16 ноября сообщил действующий мэр Владимир Хомко, соответствующее видео опубликовало издание “7 дней”.

Хомко отметил, что на принятие решения повлияли протесты предпринимателей, которые проходили у здания мэрии, а также угроза срыва второго тура выборов городского главы из-за них. 

После этих выходных будет принято решение о дальнейших карантинных ограничениях.

В Ровно за кресло мэра будут соревноваться кандидат от партии “Рівне разом” Виктор Шакирзян (19,84%) и Александр Третяк (16,93%), которого выдвинула “Европейская солидарность”. Действующий мэр города Хомко не баллотировался на новый срок.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести “карантин выходного дня” из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. “Карантин выходного дня” даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить “карантин выходного дня”. Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения “карантина выходного дня” провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские в выходные закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

Постановление, которое в случае принятия рекомендует Кабмину пересмотреть решение о введении “карантина выходного дня”, в Раде зарегистрировали 16 ноября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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