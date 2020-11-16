В РФ созданы стекла, защищающие от радиации

16.11.2020, 21:35, Новости дня

Уникальную разработку представили сотрудники Уральского университета имени Бориса Ельцина. Они продемонстрировали стекла, способные защищать от радиоактивного излучения.

Аналоги уже существуют, но данный российский продукт втрое эффективнее, поясняют авторы изобретения. Такие стекла могут послужить надежной преградой для проникновения радиации в залы атомных станций, где работают люди.

Они также понадобятся на атомных подводных лодках. И космическая отрасль нуждается в таких материалах, говорят ученые. В данный момент пока неизвестно, будет ли налажено серийное производство этих стекол или же их станут изготовлять по спецзаказам в лабораторных условиях. Также разработчик не сообщает о стоимости материала и его компонентах.