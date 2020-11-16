В Монреале представили мощную OLED-подсветку для распознавания лиц

16.11.2020, 21:35, Новости дня

Новая разработка специалистов из Монреаля станет полезной в медицине, для распознавания лиц и съемки в темноте, отмечают эксперты.

Похожие системы давно созданы, и они используются даже в обычных смартфонах. Но в данном случае речь идет об очень мощном устройстве, использующем подсветку OLED и работающем в ближнем ИК-диапазоне.

По словам одного из авторов проекта профессора Кена-Коэна, эффективность подсветки оказалась на 300% выше, чем у существующих устройств с аналогичным функционалом. Кроме того, для подсветки не нужно генерировать волны 840 нм, а в производстве не придется использовать вредные и дорогие тяжелые металлы. В общем, сделан огромный шаг вперед по пути технического прогресса.