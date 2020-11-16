 

Ученые порассуждали о судьбе человечества в случае падения на Землю частицы Солнца

16.11.2020, 21:17, Разное

Зарубежные исследователи опубликовали на ресурсе одного из каналов на YouTube элемент научного исследования, прогнозирующего судьбу человечества с случае, если на планету попадет частица Солнца. По мнению исследователей, прогноз грозит гибелью всего живого на Земле.
Как полагают специалисты, частица хромосферы, находящаяся в пространстве верхних слоев Солнца, имеет температуру около 20 тысяч градусов по Цельсию, в случае попадания в атмосферу Земли будет уничтожена высокой плотностью воздуха, однако заполнение вакуума спровоцирует мощный взрыв. В свою очередь, частица солнечной фотосферы способна сгенерировать мощное свечение, грозящее изжарить все живое.

В итоге, как полагают ученые, проникновение даже маленького фрагмента Солнца на планету закончится термоядерным взрывом. Об этом пишет Nation-news.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Его Художество

20.08 / Новый флагман от Huawei оснастят 8-дюймовым экраном

21.07 / В Индии оценили преимущества новой технологии РФ для обнаружения F-35

05.11 / Мнение: «Все равно рожу вам левака!»

13.11 / Хореограф Мигель назвал скверным характер Аллы Пугачевой

05.08 / Башня дьявола (плохого индейского бога)

04.09 / Исполнитель роли Бэтмена Роберт Паттинсон заразился коронавирусом

17.08 / Мнение: Больше выражать уважение России под видом диалога не стоит

10.07 / Мнение: О маленькой войне за будущее Путина

16.08 / Дочь пресс-секретаря Путина выложила в Сеть фото останков Гитлера из секретных архивов ФСБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска