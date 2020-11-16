Ученые порассуждали о судьбе человечества в случае падения на Землю частицы Солнца

16.11.2020, 21:17, Разное

Зарубежные исследователи опубликовали на ресурсе одного из каналов на YouTube элемент научного исследования, прогнозирующего судьбу человечества с случае, если на планету попадет частица Солнца. По мнению исследователей, прогноз грозит гибелью всего живого на Земле.

Как полагают специалисты, частица хромосферы, находящаяся в пространстве верхних слоев Солнца, имеет температуру около 20 тысяч градусов по Цельсию, в случае попадания в атмосферу Земли будет уничтожена высокой плотностью воздуха, однако заполнение вакуума спровоцирует мощный взрыв. В свою очередь, частица солнечной фотосферы способна сгенерировать мощное свечение, грозящее изжарить все живое.

В итоге, как полагают ученые, проникновение даже маленького фрагмента Солнца на планету закончится термоядерным взрывом. Об этом пишет Nation-news.ru.