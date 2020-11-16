 

Ученые: Глобальное потепление заставит клещей атаковать людей чаще, чем собак

16.11.2020, 21:17, Разное

Ученые Американского общества тропической медицины и гигиены сообщили, что из-за глобального потепления клещи, которые кусают собак, начали в 2 раза чаще нападать на людей. Они заявляют, что такая ситуация может вызвать распространение опасных заболеваний.
В XX веке наблюдались 19 из 20 самых жарких лет. Исследователи сообщают, что на среднемировую температуру влияют действия людей и природные колебания. При возрастании температуры воздуха с 23 до 37 градусов Цельсия клещи, которые разносят риккетсию станут в 2,5 раза чаще кусать людей, нежели собак. Это значит, что вырастет количество больных в период волн жаркой погоды.

Ветеринары отмечали, что в обычных погодных условиях клещи атакуют человека нечасто, но не так давно специалисты поняли, что частота нападений увеличивается. Они стали проверять, как высокая температура воздуха воздействует на повадки таких существ. Была построена клетка, соединенная воздуховодами с 2-мя помещениями, где была собака и человек. Далее велись наблюдения за поведением клещей и смотрели, чьи запахи больше их привлекут. Исследования продемонстрировали, что предпочтительность паразитов зависит от температуры среды. Некоторые тропические собачьи клещи атаковали только людей и утрачивали интерес к животным, но было замечено и активное движение к людям и к собакам.

Ученые полагают, что своим исследованием нашли ответ, отчего в последнее время возросло количество эпизодов расширения пятнистой лихорадки Скалистых гор. Информацию нужно принимать во внимание и при профилактике заболеваний, которые разносят кровососущие беспозвоночные и разные виды иксодовых клещей.



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