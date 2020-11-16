В Армении потребовали завести дело против Пашиняна

16.11.2020, 21:08, Новости дня

Представитель армянской оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Геам Манукян на митинге у здания Генпрокуратуры в Ереване призвал ведомство возбудить уголовное дело против премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«Пашинян своими действиями, незаконными приказами, поручениями, шагами положил начало политическим репрессиям, насилию, чтобы замолчать голос протеста. Вы обязаны перейти к резким шагам, возбудить уголовное дело из-за действий Пашиняна, нарушающих безопасность и целостность нашей страны, ставящих под сомнение единство, демократию, свободу слова», – передает его слова РИА «Новости».

Также Манукян добавил, что во вторник оппозиция представит сообщение о преступлениях премьера, чтобы помочь Генпрокуратуре возбудить уголовное производство. Он также призвал силовиков воздержаться от репрессий против митингующих.

Экс-глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян в свою очередь заявил, что дело против Пашиняна – «святая обязанность правоохранительных органов». «Власти в Армении уже не существует, Никол Пашинян уже не надеется на правоохранительную систему и формирует банды, которыми пытается обуздать политических противников», – сказал он.

Кроме того, Ванецян выступил против попыток влиять на свободное волеизъявление людей при поддержке криминала и призвал «полицию, СНБ и всю правоохранительную систему» не допустить подобных процессов. «Если Пашинян не позволяет этого делать, значит, нужно возбуждать уголовное дело и привлекать к ответственности», – подытожил экс-глава СНБ Армении.

Ранее сообщалось, что представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, создания временного правительства и организации досрочных выборов.

Пашинян призвал военных вернуться из Нагорного Карабаха в Ереван и решить вопрос «со скулящими под стенами» протестующими. После этого руководитель офиса вице-премьера Армении Вараг Сисерян сообщил об отставке, а депутат правящей фракции «Мой шаг» Гаяне Абраамян отказалась от мандата.

Напомним, 10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения, детали которого раскрыл президент РФ Владимир Путин.