Мнение: О сильно обессилевшем национальном лидере

16.11.2020, 21:05, Разное

Говорят, со стороны виднее. Проигрыш Армении в блицкриге за Нагорный Карабах остаётся незаживающей раной для одних, настоящим праздником для других и темой для размышлений у третьих. В том числе – совсем непричастных.

Самое интересное, что на первом месте в таких размышлениях – вовсе не судьбы армянского народа и не становление азербайджанской нации-победительницы. Укрепление Турции и новая роль России на постсоветском пространстве остаются главными темами для анализа. Вот, например, такого.

Москва упорно создаёт впечатление, что по-прежнему полностью контролирует ситуацию на Кавказе. На самом деле бои в Нагорном Карабахе завершились не тогда, когда #Кремль этого пожелал, а в тот момент, когда Армения уже не могла сопротивляться. Что это может означать для России?

Прежде все конфликты на территории бывшего #СССР, в которые должны были вмешаться ООН и ОБСЕ, решались при участии России и с согласия Москвы. Первый президент Борис Ельцин, как ни крути, де-факто обеспечил РФ монополию на применение силы на постсоветском пространстве и, несмотря на чрезвычайно трудную экономическую ситуацию, сумел сохранить ее великодержавный статус. #Россия без колебаний пользовалась своим положением, и ее «миротворческие» силы много раз помогали лояльным к Москве лидерам стабилизировать ситуацию под флагом борьбы с терроризмом.

Стоит отметить, что применение силы всегда сопровождалось лавиной слов о международном праве и необходимости находить в кризисных ситуациях политический выход. Но сколько так называемых замороженных конфликтов на постсоветском пространстве получили политическую развязку при участии Москвы за последние 13 лет? Ни одного! Зато Кремль не раз воспользовался всеми ими для того, чтобы продемонстрировать военную мощь. Но куда в этом контексте отнести войну в Нагорном Карабахе?

На первый взгляд, может показаться, что Россия всё ещё контролирует ситуацию и даже одержала победу. Но в действительности именно Баку, который сделал ставку на силу, как раз и добился успеха. Конечно, его победа не абсолютная, но с помощью силы Азербайджану удалось радикально изменить ситуацию, которая сложилась после войны 1988 — 1994 годов. Несмотря на все миролюбивые призывы из Москвы, азербайджанские силы шли и шли в наступление, а армяне защищались, и к столу переговоров никто не спешил. Договор о прекращении огня, который наконец подписали в Москве противоборствующие стороны, стал реальностью только тогда, когда у армян, обороняющихся в Карабахе, не осталось сил. И если бы не случайность со сбитым российским вертолётом, за которую Гейдар Алиев немедленно принёс все возможные извинения, договорённости были бы ещё хуже для Армении.

Да, Москве, благодаря этому инциденту, удалось выжать максимум для себя, но что будет дальше? Ведь Баку немедленно перешёл в дипломатическое контрнаступление, заявив, что вместе с россиянами наблюдать за обстановкой в Карабахе будут также турецкие военные. В Азербайджане появился российско-турецкий контактный центр. Москва поспешила заявить, что работа центра не касается миротворческой миссии в Карабахе, но только время покажет, как ситуация будет развиваться.

И так же только в будущем станет понятно, насколько важную роль в азербайджанской победе сыграли современное турецкое и израильское оружие. Но главная для Москвы проблема в том, что российская монополия на применение силы на постсоветском пространстве — уже в прошлом. Конфликт в Карабахе подтвердил это со всей наглядностью. Похоже, #Россия действительно стала слабой – сначала экономически, а затем уже и политически, и, быть может, даже в военном отношении: российское оружие не очень хорошо зарекомендовало себя в конфликте.

Такое вот мнение, западное, а значит, необъективное. Но ведь толика правду в нём есть? Может ли быть политически сильной страна, слабеющая экономически? И может ли её национальный лидер, явивший очевидную слабость в борьбе с CoVID-19, затворившейся в бункере во время пандемии, управляющий по телевизору, в дальнейшем обеспечивать сильные решения?