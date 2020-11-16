Эффективность омега-3 кислот в предупреждении болезней сердца поставлена под вопрос

16.11.2020, 20:50, Разное



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Омега-3 в пище и в добавках

Ранее исследования показывали, что чем больше продуктов, содержащих омега-3 кислоты (в первую очередь, рыбы), едят люди, тем реже у них развиваются болезни сердца. Аналогично, сердечно-сосудистый риск ниже у людей, у которых в крови выше уровень омега-3 жирных кислот – эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексановой (ДГК). Обе эти омега-3 кислоты содержатся преимущественно в рыбе, поэтому биодобавки с ними часто называют рыбьим жиром.

Употреблять жирную рыбу 1-2 раза в неделю для профилактики болезней сердца рекомендуют и в США, и в Европе.

Эффект пищевых добавок менее очевиден – большая часть исследований показывала, что в невысоких дозировках они неэффективны. Испытания высоких доз демонстрировали, что, возможно, они могут снижать риск болезней сердца. Но новые исследования опять ставят под вопрос их пользу.

Омега-3, инфаркт, инсульт

Первое исследование, которое получило название STRENGTH, было опубликовано международной группой исследователей в JAMA и представлено на конференции Американской кардиологической ассоциации. В нем приняли участие более 13 тысяч человек с высоким риском развития сердечно-сосудистых проблем (например, с высоким уровнем холестерина в крови, гипертонией). За ними наблюдали в среднем 42 месяца. Примерно половина участников получала добавки с омега-3 кислотами (ЭПК и ДГК) в высоких дозах, остальные получали плацебо (кукурузное масло).

Авторы хотели узнать, влияют ли добавки с омега-3 кислотами на риски смерти от болезней сердца, развития инфаркта миокарда или инсульта, необходимости госпитализации или операции по поводу ишемической болезни сердца. В обеих группах перечисленные сердечно-сосудистые проблемы случались с одинаковой вероятностью.

Это исследование было прекращено досрочно, когда было обнаружено, что у участников из группы омега-3 чаще развивается мерцательная аритмия. К тому времени, согласно утверждению ученые, стало очевидным, что омега-3 кислоты не демонстрируют эффект.

Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) – опасное для жизни нарушение сердечного ритма. Она может приводить к образованию тромбов, сердечной недостаточности, инфаркту, инсульту. При ней предсердия (верхние камеры сердца) сокращаются хаотично, несогласованно и очень быстро. Это состояние часто не проходит самостоятельно и требует длительного лечения.

Раньше ученые утверждали другое?

Новое исследование противоречит данным исследования 2019 года REDUCE-IT, благодаря которым добавку с ЭПК одобрили в США для профилактики болезней сердца. В этом исследовании высокая доза ЭПК снижала риск инфарктов и инсультов на 25%. Контрольная группа получала минеральное масло.

В редукционной статье в JAMA ученые указывают на две возможные причины того, что исследования продемонстрировали разные результаты. Во-первых, в новом исследовании был проверен эффект добавки, которая включала не одну, а две омега-3 кислоты. Во-вторых, в новом исследовании было использовано другое плацебо. Есть риск, что минеральное масло в работе 2019 года провоцировало риск сердечно-сосудистых проблем. Ученые указывают, что эффект омега-3 кислот так и останется загадкой, если не будут проведены новые крупные исследования ЭПК в сравнении с кукурузным маслом.

Омега-3 и витамин D не предотвращали и не вызывали мерцательную аритмию

Прием добавок с омега-3 кислотами или витамином D3 не уменьшает риск развития мерцательной аритмии. Это показало еще одно исследование, представленное на конференции Американской кардиологической ассоциации. Его авторы проанализировали данные более 25 тысяч человек, за которыми наблюдали 5 лет.

В этом исследовании ученые не обнаружили дополнительных рисков от приема омега-3 кислот (в отличие от, например, исследования STRENGTH, которое описано выше).

Еще одно небольшое исследование, опубликованное в Circulation, не обнаружило пользы от омега-3 кислот для пациентов перенесших инфаркт. В течение двух лет после перенесенного инфаркта у пациентов после инфаркта, которые принимали омега-3 кислоты, мерцательная аритмия развивалась не реже чем у тех, кто не получал эти добавки. Риск смерти у пациентов этих двух групп тоже оказался одинаковым.