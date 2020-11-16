ВОЗ заявила об истощении систем здравоохранения в Европе

16.11.2020, 20:48, Новости дня

Пандемия коронавируса истощила системы здравоохранения в Европе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В настоящий момент мы крайне озабочены всплеском случаев COVID-19 в ряде стран. Особенно в Европе и регионе Америк. Сотрудники и системы здравоохранения приблизились к точке коллапса», – цитирует его РИА «Новости».

Глава ВОЗ отметил, что новости о появлении вакцин от коронавируса позволяют оптимистично смотреть будущее.

Ранее в ВОЗ заявляли, что для завершения пандемии коронавируса в мире порядка 70% населения Земли должны получить вакцину от инфекции.