Советник Трампа упомянул «выигрышный билет» Байдена на выборах

16.11.2020, 20:48, Новости дня

Все указывает на то, что на выборах президента США побеждает кандидат от демократов Джо Байден, сообщил советник действующего главы государства Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Если выигрышным суждено быть билету Байдена и [кандидата в вице-президенты США Камалы] Харрис, и явно все сейчас указывает на это, у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, Трамп потребовал остановить пересчет голосов в Джорджии. Кроме того, он выразил уверенность в победе на выборах в штате Пенсильвания. При этом местный суд Пенсильвании постановил, что часть присланных по почте избирательных бюллетеней не должна учитываться при подсчете голосов.

7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джо Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о женщине, преградившей путь к высшей власти кандидату от Демократической партии США.