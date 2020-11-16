Мнение: Крупнейший в мире торговый союз, Балканский поток и частный подсчёт голосов

16.11.2020, 20:45, Разное

1. Очередной провал американской внешней политики. Накануне был подписан договор о крупнейшей в мире зоне свободной торговли, и Соединённые Штаты в неё не входят. Три года назад президент Трамп намеренно вывел страну из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), и вот дело дошло до того, что прочие участники ТТП, обиженные на американцев, заключили соглашение с Китаем (против которого, между прочим, США ведут безуспешную торговую войну):

https://lenta.ru/news/2020/11/15/zone_as/

В Ханое подписали соглашение о создании крупнейшего в мире блока свободной торговли. Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) включает в себя 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Союз был сформирован как альтернатива Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), связанному с президентом США Дональдом Трампом, пишет Reuters.

В состав вошли 10 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Индия вышла из переговоров в ноябре 2019 года, однако в АСЕАН подчеркнули, что «дверь для нее остается открытой». <…>

По прогнозам, ВРЭП займет 30 процентов мировой экономики и охватит 30 процентов мирового населения — около 2,2 миллиарда потребителей. Также партнерство поможет укрепить позиции Китая, поставив его в более выгодное положение для формирования торговых правил региона.

В то же время создание блока стало историческим прорывом: Китай и Япония впервые достигли двустороннего соглашения о снижении тарифов.

Пожалуй, Дональду Трампу стоит выдать Нобелевскую премию мира. Ему пришлось приложить огромные усилия, чтобы вынудить китайцев забыть о преступлениях японцев.

2. Пока продолжается борьба вокруг «Северного потока-2», Россия тихой сапой достроила очередной газопровод, фактически реализовав, казалось бы, полностью подорванный американцами старый проект «Южный поток» (под другим названием и с немного другой трассировкой):

https://genby.livejournal.com/869837.html

Продолжение «Турецкого потока» через Болгарию, в целях избавления от угрозы американских санкций, было названо Balkan Stream («Балканский поток»). Нанять Газпром на строительство из за боязни санкций не могли, поэтому «Булгартрансгаз» нанял прокладку в качестве генподрядчика, саудовский консорциум «Аркад», который в свою очередь в качестве подрядчиков для строительства нанял русские фирмы и купил в России 300 000 тонн труб у российской «Трубной металлургической компании». В результате, вышло, что Балканский поток стоимостью €1,4 млрд построили русские на европейские деньги. Из €1,4 млрд в Россию ушел €1 млрд. Все остальное поделили «Булгартрансгаз» и консорциум «Аркад». Землеотвод, проектирование и прочие бюрократические препоны.

Американцы повозмущались, но ничего существенного, не смотря на принятые санкции в отношении Турецкого потока, возразить не смогли. Именно с этой утряской и связано растягивание сроков строительства на целый год.

Таким образом, кроме незначительных по историческим меркам задержек строительства, США ничего пока толком не добились в трубопроводных войнах с Россией.

3. Звёздно-полосатая демократия продолжает поражать своим удручающе низким уровнем контроля за выборами. О проблеме фактически говорит сам американский президент:

https://lenta.ru/news/2020/11/15/winn/

Действующий президент США Дональд Трамп объяснил победу на выборах президента страны Джо Байдена. По словам Трампа, это удалось благодаря фальсификациям. Такой комментарий политик оставил в своем Twitter.

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов», — сказано в твите.

По словам президента, частная компания Dominion с «дурной репутацией» и «дрянным оборудованием» с нарушениями подсчитала голоса, а СМИ замолчали ситуацию или исказили факты.

То есть, мало того, что наблюдателей нет, так ещё подсчёт голосов доверили каким-то мутным частным компаниям. Как после этого можно верить в легитимность американских властей? Пользуясь принятой в определённых кругах терминологией, приходится констатировать, что власть в США пытаются украсть какие-то жулики и воры.

На всякий случай: хоть «Лента» и продвигает повестку Демпартии США, выставляя дело так, будто Джо Байден уже победил, пока что борьба за президентское кресло ещё не окончена. Дональд Трамп продолжает заявлять, что выборы выиграл именно он:

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1328200072987893762