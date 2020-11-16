 

Цирк на коньках – Личное мнение

16.11.2020, 20:35, Разное

На Первом канале работают жестокие люди, но нужно отдать им должное — с чувством юмора у них всё прекрасно.

Это я поняла, посмотрев выпуск шоу Ледниковый период. Сердце аж прихватило, когда мужчина транспортировал мадам Пегову на плечах:


А ведь тебе её сейчас поднимать, мужик. Фото: Соцсети

Сколько весит мадам Пегова? Как я подозреваю, как Крачковская в молодости. А теперь представим эту непосильную ношу на плечах вусмерть травмированного соревнованиями вышедшего в тираж спортсмена.

Что это — жестокость или хорошее чувство юмора?

Да ладно б, Пегова. Бузову танцевать заставили. Пьяный Буратино встал на коньки и стоит — ловит баланс:


Буратина, ну ты начнёшь двигаться?! Фото: Соцсети

С жалостью смотрела и на воспитанницу Этери Тутберидзе Алину Загитову. Бедная девочка — старается, пыжится, а говорить не умеет.


Вы её взяли ведущей? Она ж говорить не умеет! Фото: Соцсети

Да и зачем ей разговаривать? Она ж фигуристка. Однако смотреть на попытки Алины что-то сказать мучительно больно. И за неё стыдно, и себя жалко. Так хочется помочь ей, а нечем.

Особенно удачная находка создателей шоу — посадить в жюри резидентку Монако и российскую прыгунью с шестом Исинбаеву. Леночка вообще не врубается, как ставить оценки. Есть ощущение, что тыкает в кнопочки наобум, а потом оправдывается.


Тыкаю в кнопочки. Фото: Соцсети

Создатели ледового шоу для зрителей телевизора делают всё, чтобы дать народу зрелищ. Получается действительно здорово — смотришь и получаешь Стокгольмский синдром в анамнез.

Вы не поверите, мне стало жалко и жирную Пегову, и полупьяную Буратину, и Исинбаеву. Примерно так, как в средневековом цирке уродов, когда толпа быдла хохочет над битвой неприспособленных к жизни и творчеству карликов, а ты стоишь в сторонке и плачешь от жалости к ним.

Источник: Лена Миро



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