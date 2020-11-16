 

Мнение: Внутренняя процедура

16.11.2020, 20:30, Разное

Эрдоган направил в парламент Турции указ об отправке военнослужащих в Азербайджан. В Кремле прокомментировали это как "внутреннюю процедуру" – дескать, для работы мониторингового центра требуется присутствие военнослужащих, а потому турецкий президент поступает в соответствии. Правда, в самой России никто не обращался в парламент ни по поводу отправки миротворцев, ни по поводу создания мониторингового центра – что совершенно логично, так как парламент дает разрешение не на присутствие, а на применение войск за пределами страны.

В этом смысле запрос Эрдогана – он не про мониторинговый центр, он именно про применение турецких военных. Кремль, как обычно, пытается скрыть за банальной ложью свой очередной провал – буквально неделю назад Песков категорически отрицал в принципе отправку турецких военных, теперь же это – "внутренняя процедура" Турции.

Источник: Эль Мюрид



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