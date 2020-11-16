«Неподарочные» дети

16.11.2020, 20:00, Разное

В РФ растет число сирот с инвалидностью, а детские дома не отпускают их в семьи. Почему?

За последние восемь лет, с момента вступления в силу «закона Димы Яковлева» (прозванного в народе законом подлецов), запретившего усыновление российских детей американцами, а также других ограничений для зарубежных родителей, иностранное усыновление сократилось в 10 раз, показало исследование «Важных историй». В первую очередь это сказалось на детях с инвалидностью: иностранцы охотнее усыновляли таких детей, чем россияне, но после принятия «закона подлецов» сироты с инвалидностью стали реже попадать в семьи. «Важные истории» исследовали официальные данные об усыновлениях, поговорили с руководством детдомов и семьями, забравшими оттуда детей, и узнали:

c 2012 года доля детей с инвалидностью в сиротских учреждениях выросла с 12 до 21%;

в ряде регионов доля детей с инвалидностью в сиротских учреждениях превышает 70%, в нескольких регионах — абсолютно все дети в детских домах с ограниченными возможностями здоровья: эти регионы как минимум с 2014 года полностью отказались от международного усыновления;

приемным родителям — даже из РФ — приходится буквально отвоевывать у детских домов и органов опеки право взять ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семью;

и усыновители, и эксперты уверены, что государственным учреждениям невыгодно выпускать детей с инвалидностью, чтобы не терять бюджетное финансирование.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

Министерство просвещения публикует отдельно статистику по воспитанникам сиротских учреждений с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и отдельно — с инвалидностью. Несмотря на то что возможности здоровья всех детей с инвалидностью ограниченны, для статистики это две разные категории. Если ребенок с серьезными заболеваниями получает статус инвалида (I, II или III группы), он входит в категорию детей с инвалидностью и перестает причисляться к категории детей с ОВЗ. Если же ребенок не получил этот статус, его причисляют к детям с ОВЗ. Поэтому в исследовании мы отдельно показываем как долю воспитанников с ОВЗ, так и с инвалидностью. Под воспитанниками сиротских учреждений в исследовании имеются в виду не только дети-сироты, но и дети, которых родители поместили в такие учреждения временно.

«Дома научился плакать»

В январе 2020-го Виктория Силантьева из Нижневартовска усыновила шестилетнего слепоглухого мальчика Максима. После нескольких месяцев жизни в семье Максим пошел на поправку. «Он ходит, реагирует на свет, улыбается, слышит стук ложки о тарелку — и сразу бежит, даже звать не надо. Дома он научился плакать — раньше у него не текли слезы», — рассказывает Виктория.

Виктория Силантьева с семьей. Фото из личного архива

«Когда мы [с мужем] пришли знакомиться с Максимом в детский дом инвалидов, мы были готовы забрать его здесь и сейчас. У нас не было иллюзий, мы знали, куда и к кому мы едем, знали, что там «неподарочные» дети, как у нас говорят, — вспоминает она. — Его вынесли на руках, голова висит, он весь скукоженный, как маленький старичок. Пускал слюни и даже храпел на руках».

Таких «неподарочных» детей с ограниченными возможностями здоровья в российских сиротских учреждениях большинство — 52%.

К 2019 году их доля выросла на 12% по сравнению с 2012-м, когда еще не вступил в силу «закон подлецов» и другие ограничения для иностранных усыновителей. «Закон подлецов», или «закон Димы Яковлева», принятый в декабре 2012 года, запретил гражданам США усыновлять детей из России. Его разработали в ответ на американские санкции против российских чиновников, причастных к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского и хищению млрд рублей из бюджета. Кроме того, в 2013 году российские власти запретили усыновлять детей из РФ иностранным однополым семьям, а в 2014-м — и тем, кто не состоит в браке, но живет в странах, где однополые союзы разрешены (в связи с тем, что в будущем усыновитель может вступить в однополый брак или ребенок может быть переусыновлен другой однополой семьей).

Доля детей с инвалидностью в государственных учреждениях с 2012 года выросла почти в два раза: с 12 до 21%. (статистика разделяет детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями, подробнее см. «Как мы считали». — Ред.) Это происходит даже несмотря на то, что число воспитанников детских учреждений каждый год сокращается, а доля всех детей с инвалидностью в РФ из года в год остается на уровне 2%.

«Сейчас развивается семейное устройство, и забирают здоровых детей, это такой жесткий естественный отбор, остаются дети тяжелые», — говорит Наиля Новожилова, руководитель фонда «Арифметика добра», помогающего детям-сиротам и приемным семьям.

В первые годы действия «закона подлецов» численность детей с инвалидностью в государственных учреждениях стала сокращаться, свидетельствуют данные Минпросвещения. Но уже через три года показатель снова стал расти: если в 2016 году в детских домах было 6802 ребенка с инвалидностью, то в 2019-м — уже 7355. Вместо сокращения числа сирот с инвалидностью властям удалось добиться «успеха» по другому показателю. Сейчас в зарубежные страны уезжает в семь раз меньше детей с инвалидностью, чем восемь лет назад. Хотя именно иностранцы охотнее принимали таких детей в свои семьи.

В каждом втором детском доме РФ больше половины воспитанников — с ограниченными возможностями здоровья. Есть даже регионы, где каждый ребенок в детском доме имеет проблемы со здоровьем: это Воронежская и Курганская области.

Не отдают иностранцам «на всякий случай»

В пяти российских регионах — Адыгее, Краснодарском крае, Сахалинской и Липецких областях, а также в Карачаево-Черкесии — более чем у половины воспитанников есть инвалидность. Там в последние годы полностью остановилось международное усыновление. (Анализировать данные можно только с 2014 года, так как Минпросвещения не публикует более старые отчеты по регионам. Это значит, что международное усыновление из этих регионов могло остановиться и раньше).

Самая большая доля воспитанников с инвалидностью (75%) — в Адыгее. В 2019 году в этом регионе взяли в семьи 154 ребенка. Только трое из них были с инвалидностью.

Кроме того, за последние шесть лет ни один ребенок из Адыгеи не уехал к иностранным усыновителям — это касается и полностью здоровых детей.

Сколько детей уезжало из Адыгеи за рубеж до принятия «закона подлецов», государство умалчивает, но данные об усыновлениях в этом регионе с 1996 по 2000 год сохранились в научных работах. За эти пять лет иностранцы забрали 72 ребенка: 70 уехали в США, двое — в Италию. Все дети имели проблемы со здоровьем, некоторые — тяжелую инвалидность (например, отсутствие конечностей).

На протяжении последних трех лет дети не уезжают в иностранные семьи и из других регионов с самыми высокими показателями по инвалидности среди воспитанников детских домов.

В этих регионах реже, чем в среднем по стране, усыновляют детей с инвалидностью и сами россияне. Например, в 2019 году в Сахалинской области среди всех взятых домой детей только 1% — с инвалидностью. «На учете в региональном банке не состоят кандидаты, готовые взять на воспитание детей с глубокой умственной отсталостью и способные заботиться о таких детях», — пояснили «Важным историям» в министерстве образования Сахалинской области. Всего там 213 детей с инвалидностью, глубокая умственная отсталость — у 188 из них, рассказали в ведомстве. Отсутствие иностранных усыновлений министерство связывает с «удаленностью региона и сложной транспортной доступностью».

Эта ситуация не уникальна. Как минимум с 2014 года 29 российских регионов полностью отказались от международного усыновления. В 2019 году таких регионов стало уже 55. В большинстве из них доля воспитанников с инвалидностью превышает уровень по РФ в целом.

«Детей не отдают в иностранные семьи «на всякий случай» — даже если этого не запрещает закон. Причиной вполне может быть решение о полном отказе от иностранного усыновления, принятое в конкретном субъекте», — говорит Яна Леонова, директор благотворительного фонда «Измени одну жизнь», помогающего детям-сиротам найти семьи. Она поясняет, что это негласное решение. Его принимают, чтобы избежать скандалов, связанных с иностранным усыновлением.

В одном из таких регионов — Краснодарском крае — органы опеки подчиняются местному министерству труда и социального развития. На запрос «Важных историй» представители ведомства ответили, что вопрос передачи детей иностранцам «не представляет актуальности», потому что «в регионе ведется активная работа по устройству детей в российские семьи, и прежде всего в семьи жителей Кубани». По их данным, последнее иностранное усыновление в Краснодарском крае случилось в 2012 году, а с 2016-го на его территории не действуют иностранные организации по содействию в усыновлении детей. Также в министерстве отметили, что «кандидаты, как правило, желают принять в семью детей, не имеющих физических и психических отклонений».

В профильных ведомствах (в разных субъектах Российской Федерации органы опеки подчиняются разным министерствам: где-то, как в Краснодарском крае, это министерство труда и социального развития, где-то — министерство образования. — Ред.) Адыгеи, Липецкой области и Карачаево-Черкесии «Важным историям» не ответили, действует ли у них негласный запрет на иностранное усыновление и чем обусловлено большое количество детей с инвалидностью среди воспитанников детских домов в этих регионах.

«Безногая, безрукая, ну ничего»

В то же время иностранные усыновители с большей вероятностью примут в семью ребенка с инвалидностью, чем российские кандидаты, свидетельствуют данные Минпросвещения. В 2019 году 10% всех усыновленных иностранцами детей из РФ имели инвалидность; среди детей-сирот, принятых в российские семьи, инвалидность всего у 3%.

«Иностранцам легче, у них это даже ментально проще устроено. Я знаю иностранную семью, которая живет в РФ и взяла девочку с тяжелой инвалидностью с мыслями: «Ну безногая, ну безрукая, ну ничего», — рассказывает руководитель фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова.

Для 9% российских семей заболевания и инвалидность — главная причина, по которой детей помещают в сиротские учреждения.

В США, например, эта доля составляет 2% (там вместо детских домов детей селят в фостерные семьи, где за ними ухаживают, пока их не заберут родители или не усыновит новая семья. — Ред.).

Всего 2% потенциальных иностранных усыновителей, которые хотели, но не смогли взять сироту из РФ в 2019 году, указали, что хотели бы усыновить только здорового ребенка. Россияне такое условие выбирали в 53% случаев.

«Российские усыновители далеко не всегда готовы столкнуться с нашей системой здравоохранения, трудностями с образованием для таких детей, сложностями их трудоустройства в дальнейшем, — считает директор фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова. — Невозможность отдать ребенка в детский сад или школу, которые владеют всем необходимым для содержания и ухода, отсутствие доступных возможностей для реабилитации вынуждают многие семьи отдавать детей в систему государственных организаций. В западных странах шансы на успешную реабилитацию часто бывают выше в силу разных причин, и детей действительно удается «выхаживать» при сложных диагнозах».

Была команда детей не отдавать

Несмотря на эти трудности, российские родители принимают в семьи детей со сложными диагнозами, уверена Яна Леонова. Истории семей, с которыми поговорили «Важные истории», показывают, что желание и готовность россиян взять таких детей в семьи часто сталкивается с еще одной серьезной преградой — противодействием государственной системы.

«Лежит на спине или полусидя в кресле. Удерживает игрушку, вложенную в руку. Ест с ложки полугустую пищу, пьет жидкость из бутылочки», — так пятилетнего Максима описывали на сайте федерального банка данных, вспоминает Виктория Силантьева. Такие тексты, по ее мнению, пишут для того, чтобы у потенциального родителя не возникло желания взять ребенка в семью. Ей повезло увидеть еще и видеоанкету Максима, снятую фондом «Измени одну жизнь». На видео ее поразило, сколько «жажды к жизни было в мальчике», и она решила: надо ехать.

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