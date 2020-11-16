По рецепту Джейми Оливера: овощной салат с сыром фета, который понравится абсолютно всем

16.11.2020, 19:55, Разное

Кто не любит или не знает знаменитого шеф-повара Джейми Оливера? Пожалуй, большинство тех, кому нравится готовить, хоть раз пробовали воплотить в жизнь его блюда. Теперь их можно учиться готовить прямо в Кулинарной школе Джейми Оливера, которую недавно компания Ginza Project открыла в Москве на Даниловском рынке. На втором этаже оборудовано многофункциональное пространство с двумя залами, где теперь каждую неделю проходят мастер-классы по приготовлению блюд из разных кухонь мира как для новичков, так и для профессионалов.

Всего в Школе на данный момент представлено 8 уроков: любой желающий может узнать секреты приготовления идеальных стейков, научиться готовить пасту, пиццу, равиоли и даже настоящую вьетнамскую или мексиканскую уличную еду. Стоимость одного занятия варьируется от 2500 до 5600 рублей в зависимости от сложности и длительности урока. Действует предварительная запись, так что о большом количестве участников беспокоиться не нужно – необходимая социальная дистанция на кухне будет точно соблюдена. Скоро будут представлены также онлайн-уроки, и учиться создавать шедевры от Джейми можно будет прямо у себя на кухне.

Подумать над этим предложением можно за приготовлением вкусного и легкого ужина – конечно, тоже от Джейми Оливера. Для этого салата, который является любимым у жены шеф-повара Джуллс, никаких особых кулинарных навыков не требуется.

Джейми ОливерИнгредиенты:

6 маленьких морковок

2 палочки сельдерея

1 горсть помидоров черри, желательно разных цветов

2 небольших листа латука

100 г сыра фета

несколько листиков мяты

1 ч.л. с горкой дижонской горчицы

1 ст. л. бальзамического уксуса

3 ст.л. оливкового масла extra virgin

Способ приготовления:

1. На большой разделочной доске мелко нарежьте морковь, сельдерей, черри и салатные листья.

2. Смешайте эти ингредиенты и измельчите их еще немного.

3. Покрошите фету. Сверните листья мяты в трубочки, как сигару, и нарежьте.

4. Сделайте углубление в середине, добавьте туда горчицу, бальзамический уксус, масло и щепотку соли и черного перца, перемешайте.