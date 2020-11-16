Вирусолог оценил влияние нескольких видов коронавируса на пандемию

16.11.2020, 19:53, Разное

Российский медик-вирусолог Анатолий Альштейн дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о некоторых особенностях происходящей в мире пандемии. По мнению специалиста, в указанном процессе задействованы сразу несколько видов коронавируса.

Как объяснил эксперт, несколько модификаций коронавируса, разошедшихся по миру из Китая, имеют определенные сходные факторы, в частности, реакцию нейтрализации, заключающейся в способности антител к уничтожению вируса. Однако имеются между ними и биологические различия, проявляемые в разных регионах мира по разному. К таковым, к примеру, можно отнести разницу в патогенности и летальности.

“По анализу ситуации в мире это четко видно. В то время, как в Европе гибнут 10-15% зараженных, на Ближнем востоке эти цифры не превышают 0,5%. Мне кажется, что это – отражение того, что вирусы не одинаковые”, – резюмировал вирусолог. Об этом пишет Newinform.com.