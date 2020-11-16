В ОП открылась выставка художественных работ детей и специалистов системы профилактики

16.11.2020, 19:48, Новости дня

Выставка художественных работ детей специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Новый взгляд на результат» открылась в Общественной палате (ОП) России.

Экспозиция является результатом совместной арт-терапии специалистов системы профилактики из регионов и самих детей. «Цели мероприятия: привлечение внимания специалистов, работающих с детьми, к новым формам взаимодействия; актуализация значимости выстраивания работы с детьми вокруг интересов самого ребенка; презентация промежуточных итогов обучающей программы для специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 2020 года», – передает РАПСИ.

Начиная с сентября Институт изучения детства, семьи и воспитания совместно с Минпросвещения России, АНО «Россия – страна возможностей» и Высшей школой государственного управления РАНХиГС реализуют в Москве интерактивную обучающую программу для специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В процессе работы межведомственные команды обмениваются опытом, моделируют работу по своему профилю профилактики, разрабатывают конкретные решения. Ключевым аспектом программы стала фокусировка внимания всех участников межведомственной профилактической работы в интересах самого ребенка, нуждающегося в поддержке.

«С одной стороны есть огромное количество ведомств со стороны государства, которые вроде бы как работают для того, чтобы детям помочь, но так как работают крайне не согласовано, иногда получается совсем не то, чтобы хотелось, хотя намерения самые добрые. В рамках этих семинаров главная задача – это всеми возможными ресурсами, тренингами, презентациям, совместными обсуждениями научить ведомства разговаривать на одном языке и все-таки держать в голове ради кого они это делают», – сказала заместитель председателя комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов, и.о. директора ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Наталья Агре.

Результаты совместной работы детей и взрослых представлены в выставочной экспозиции. Каждую картину рисовали представители органов образования, работы с молодежью, внутренних дел, опеки и попечительства, соцзащиты, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав вместе с детьми.