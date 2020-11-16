 

Ученые рассказали об эффективности чеснока при выпадении волос

16.11.2020, 19:17, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние использования чеснока при лечении очаговой алопеции – болезни, связанной с выпадением волос. Выяснилось, что применение популярного продукта оказывает благоприятное воздействие при заболевании.
Как объяснили специалисты, очаговой алопецией является аутоиммунное заболевание, характеризующееся атакой здоровых волосяных фолликул собственной иммунной системой организма. При этом на коже головы или других частей тела начинают появляться безволосые пятна размером с монету. В исследовании приняли участие 18 человек, имеющих проявления вышеуказанной болезни, при этом на поверхность пораженных участков им наклеивали два раза в день специальные пластыри, обработанные экстрактом чеснока. Рост волос эксперты оценивали раз в две недели, а в конце эксперимента был сделан вывод, что чеснок оказал положительное влияние на рост волос.

Тем не менее, исследователи отметили, что механизм действия популярного продукта в процессе излечения еще не распознан полностью, поэтому они анонсируют продолжение исследования, а к использованию чеснока рекомендуют относиться с разумной предосторожностью. Об этом пишет Kufa Medical Journal.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Мнение: Низкое поведение

10.10 / «Новая» отзывает своих журналистов из Карабаха

06.08 / Михалков рассказал об атаке на Россию

01.10 / Мнение: Выселили из квартиры и обязали платить ипотеку

25.06 / Ученым удалось с помощью 3D-технологии реконструировать сожженные кости

17.08 / Пожар в подмосковном Ступино: погиб ребенок

07.11 / Названа основная причина появления рака кишечника у здоровых людей

06.07 / Вместо игрушек: Зейн Малик подарил родившей ребенка 17-летней сестре дом за 250 тысяч фунтов стерлингов

30.10 / Ученые подтвердили у переболевших коронавирусом долгий иммунитет

02.11 / Извинительное

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска