Ученые рассказали об эффективности чеснока при выпадении волос

16.11.2020, 19:17, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние использования чеснока при лечении очаговой алопеции – болезни, связанной с выпадением волос. Выяснилось, что применение популярного продукта оказывает благоприятное воздействие при заболевании.

Как объяснили специалисты, очаговой алопецией является аутоиммунное заболевание, характеризующееся атакой здоровых волосяных фолликул собственной иммунной системой организма. При этом на коже головы или других частей тела начинают появляться безволосые пятна размером с монету. В исследовании приняли участие 18 человек, имеющих проявления вышеуказанной болезни, при этом на поверхность пораженных участков им наклеивали два раза в день специальные пластыри, обработанные экстрактом чеснока. Рост волос эксперты оценивали раз в две недели, а в конце эксперимента был сделан вывод, что чеснок оказал положительное влияние на рост волос.

Тем не менее, исследователи отметили, что механизм действия популярного продукта в процессе излечения еще не распознан полностью, поэтому они анонсируют продолжение исследования, а к использованию чеснока рекомендуют относиться с разумной предосторожностью. Об этом пишет Kufa Medical Journal.