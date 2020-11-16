Мнение: Азербайджанский опыт для Украины

16.11.2020, 19:10, Разное

Азербайджанский опыт для Украины

Военное поражение Армении во 2-й Карабахской войне и возможная, но пока оспариваемая победа Байдена на выборах президента США изрядно взбудоражили украинскую «партию войны», которая получила более близкий и понятный пример, нежели проходившая довольно давно «Операция Олуя» по ликвидации Сербской Краины хорватскими войсками. Казалось бы, вот он пример «решения замороженного конфликта». Тем более, что в свете распада текущей системы мироустройства такие конфликты продолжают вскрываться один за другим. Буквально на днях армия Марокко начала силой решать конфликт с «Полисарио» в Западной Сахаре, а до этого власти Эфиопии начали военную кампанию против региона Тыграй на севере страны. Бумаги договоров значат все меньше, а сила и способность ее применять – все больше.

Вполне естественно, что на фоне ослабления Зеленского после местных выборов на Украине и в свете ожиданий интенсификации конфликта США и РФ идея силового решения проблемы ДНР и ЛНР методами Азербайджана сразу нашла понимание у электората Порошенко и маргинальных нацистских партий. На фоне обвинений Зеленского в зраде идею активной войны на Донбассе позиционируют, как «одно из главных достижений Порошенко», которое Зеленский не ценит, потому что он «не патриот». Для Порошенко это неплохой способ консолидировать вокруг себя всех ультраправых, что, в числе прочего, помогает ему избегать реального уголовного преследования за различные преступления, совершенные с 2014-го года.

Разумеется, все прекрасно понимают, что ситуация с Карабахом и ЛДНР принципиально различна – Армения находилась фактически в стратегической изоляции, в то время, как ЛДНР напрямую примыкают к России, полностью контролируя свою границу с ней, что дает возможность при необходимости получать серьезную помощь – начиная «военторгом» и заканчивая «северным ветром». Поэтому все обсуждаемые сценарии «похода на Донбасс», как правило, связаны либо с предположением, что Россия не вмешается в принципе и сольет Донбасс (хотя практика 2014-2015 года оставила в памяти свидомых украинцев несколько хороших зарубок на сей счет), либо с идеей, что ВСУ смогут в первые 1-2 дня добиться решительного успеха, который затруднит или нивелирует эффект российской военной помощи для ЛНР и ДНР. И тут Азербайджанский опыт уже не выглядит столь уж перспективным, так как даже успешный прорыв на юге в направление Джебраила и Физули произошел спустя неделю после начала интенсивной фазы боевых действий. Конечно, на Донбассе рельеф попроще, особенно, на юге, где имеются неплохие направления для задействования крупных механизированных соединений, условно говоря, нескольких БТГ из состава танковых и механизированных бригад, развернутых, к примеру, в районе Волновахи. Но все упирается в вопрос времени, который ВСУ не могут гарантировано решить. А неспособность быстро добиться успеха в первые пару дней операции при отсутствии гарантий невмешательства России, скованной Западом, приведет к вполне понятным последствиям, связанным с вмешательством сил и средств ЮВО в открытом или гибридном режиме, что, впрочем, не изменит конечный результат.

Разумеется, как и в случае с опытом Азербайджана, нельзя исключать, что при предположительной победе Байдена может возникнуть сценарий, когда нападение на ДНР и ЛНР может осуществляться при косвенной поддержке одной или нескольких стран НАТО, как это делала Турция в Карабахе. Объективно, это также может рассматриваться как потенциальный сдерживающий или ограничительный элемент против прямого или косвенного российского вмешательства. И в этом ключе британская активность на Украине, включая вызов Зеленского на беседу в Ми-6 и актуализацию планов по строительство военной базы на Украине, а также планы по военно-техническому сотрудничеству с Турцией (в том числе производство и покупка БПЛА), вполне укладываются в эту логику. Тем более, все в Карабахе могли посмотреть, что технологическое превосходство (которое могут, как минимум, на локальном уровне обеспечить страны НАТО), может решить исход конфликта, в особенности, если за спиной атакуемого региона страна, обеспечивающая силовой протекторат, не готова действовать максимально жестко в ответ.

Россия уже неоднократно предупреждала Украину относительно подобных планов. Но периодические утечки на сей счет показывали, что от различных наступательных планов никто не отказывается. Азербайджанский опыт Карабахской войны, безусловно, внесет определенные коррективы в это планирование с поправкой на уровень технического оснащения ВСУ, который, при желании, можно несколько поправить, закупив необходимую технику в странах НАТО, чтобы добиться большего оперативно-тактического преимущества над 1-м и 2-м АК УНМ ДНР, которые даже при текущем соотношении сил уступают по численности личного состава, бронетехнике и артиллерии развернутым против них в 1-й и 2-й линиях бригадам ВСУ. Конечно, схема действий армейских корпусов и не предусматривает какой-то быстрой победы, у них достаточно простая задача – сдерживать продвижение противника, который через некоторое время после после начала интенсивной фазы попадает под удар развернутых у границы с Украиной БТГ ЮВО. И гарантий, что этого вмешательства не произойдет, у Украины нет. Но есть надежды, что при Байдене все изменится и проекты, связанные с повторением Азербайджанского опыта на Донбассе, вполне могут получить одобрение и поддержку со стороны администрации, в которой может быть немало людей, напрямую причастных к организации государственного переворота и гражданской войны на Украине, при которых, собственно, и произошли разгромы ВСУ под Иловайском и Дебальцево.

Причем не факт, что фигурой, под которую могут заводить такую операцию, будет Зеленский. Не секрет, что Байдену более симпатичен Порошенко, с которым они отмывали украденные на Украине деньги, и который активно помогал Клинтон против Трампа в 2016-м году. В свете падения рейтинга Зеленского и «Слуги народа», сценарии изменений в марионеточной администрации Украины уже давно перешли из разряда умозрительных предположений в категорию рабочих сценариев, о чем не стесняются говорить как среди окружения Зеленского, так и в окружении Порошенко. Разумеется, без отмашки из Вашингтона никакого майдана против Зеленского не будет. Но вот если Зеленского спишут (припомнив, в том числе, и историю с его переговорами с Трампом), то тут уже нельзя исключать, что консолидируемые вокруг Порошенко неонацисты попрут на смещение «президента-зрадника». И Запад, конечно, закроет глаза на такую смену власти, если это в «высших интересах». А уж те, кто могут вернуться к власти, вовсю займутся попытками применить азербайджанский опыт на практике, которая затрагивает не только пресловутый вопрос с БПЛА и барражирующими боеприпасами, но и создание благоприятной политической обстановки, которая позволит быстро добиться успеха, избежав встречи с российскими БТГ.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/voyna/azerbaydzhanskiy-opyt-dlya-ukrainy/ – цинк