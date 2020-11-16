 

Мнение: Почему Путин не поздравил Байдена, но поздравил Санду ?

16.11.2020, 19:00, Разное

Сходил на брифинг Майи Санду, сокрушительно победившей действующего главу государства Игоря Додона,  на президентских выборах.

А после брифинга с удивлением узнал, что Путин уже поздравил Санду с победой. И это притом, Додон обещает обжаловать итоги выборов в ЦИК и в суде, и что Санду вступит в должность не ранее 25 декабря.

Вот мне и интересно, почему Санду Путин уже поздравил, а Байдана нет?

Источник: Ирек Муртазин



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