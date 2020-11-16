Мнение: Почему Путин не поздравил Байдена, но поздравил Санду ?
16.11.2020, 19:00, Разное
Сходил на брифинг Майи Санду, сокрушительно победившей действующего главу государства Игоря Додона, на президентских выборах.
А после брифинга с удивлением узнал, что Путин уже поздравил Санду с победой. И это притом, Додон обещает обжаловать итоги выборов в ЦИК и в суде, и что Санду вступит в должность не ранее 25 декабря.
Вот мне и интересно, почему Санду Путин уже поздравил, а Байдана нет?
Источник: Ирек Муртазин
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