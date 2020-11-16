Фитнес-тренер рассказала о возможных причинах госпитализации Дмитрия Хрусталева

16.11.2020, 18:55, Новости дня

Состояние, которое была зафиксировано у телеведущего и актера Дмитрия Хрусталева, могло быть вызвано приемом стероидов, сказала газете ВЗГЛЯД фитнес-тренер, диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев по пути из Санкт-Петербурга в Репино потерял сознание в такси, после чего его госпитализировали. Позже артист сообщил, что чувствует себя лучше, а также рассказал, что врачи поставили предварительный диагноз – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

«Нет такого, что спорт напрямую несовместим с какими-то препаратами, дело в индивидуальных особенностях человека. Понятно, что если у человека есть какие-то конкретные проблемы, например с сердцем, в таком случае, сочетание определенных лекарств и спорта будет не очень удачным», – говорит Скоромная.

При этом она отмечает, что занятия спортом и прием стероидных препаратов могут вызвать состояние, подобное тому, что было у Хрусталева. По мнению фитнес-тренера это очень вредно и всегда есть вероятность личной непереносимости того или иного стероида. А поэтому стоит избегать приема подобных веществ.

«Я против тех препаратов, которые используют бодибилдеры, они категорически противопоказаны обычным людям. А каждый спортсмен, в принципе, сам делает выбор, как ему жить. Чтобы заниматься, например, бодибилдингом, нужно быть очень здоровым человеком. Причем прием стероидов у обычных людей, не спортсменов, проходит по-разному. Я знаю мужчин 60+, которые всю жизни на этом всем сидели, и, по большому счету, абсолютно здоровы. А есть юные ребята, которые стали это принимать, и для них все плохо закончилось», – подчеркивает собеседник.

Она объясняет, что если у человека есть какие-то проблемы или врожденные патологии с сердцем, печенью или онкология, то при приеме стероидов все это может привести к летальному исходу. При этом самый распространенный недуг от подобных препаратов – тромбы, аневризмы, инсульты, инфаркты и другие сердечно-сосудистые проблемы.

Она также настоятельно рекомендует людям, которые регулярно занимаются спортом и не хотят пропускать тренировку даже во время приема того или иного лекарственного средства, консультироваться со своим лечащим врачом и находиться под его наблюдением.

«Придя в фитнес-клуб, не обязательно полностью обследоваться, но желательно. Когда ко мне приходят подопечные, я интересуюсь, есть ли у них какие-то проблемы с сердцем, сердечно-сосудистой системой, опорно-двигательным аппаратом, желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и так далее, чтобы понимать, какую нагрузку им можно давать, учитывая также прием лекарств и индивидуальные особенности каждого человека», – рассказывает Скоромная.

В декабре 2009 года бодибилдер и шоумен Владимир Турчинский, получивший прозвище «Динамит», скончался от инфаркта миокарда на 46-м году жизни. В 2010 в РФ умер 39-летний чемпион Европы по мини-футболу Константин Еременко. Газета ВЗГЛЯД проследила закономерность в ранних смертях спортсменов, выяснив, что любители физических нагрузок не меньше, а то и больше подвержены болезням сердца.