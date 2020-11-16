 

Ученые: Апноэ во сне может быть фактором риска COVID-19

16.11.2020, 18:53, Разное

Исследователи Университетской больницы Турку и Университета Турку провели анализ данных пациентов с коронавирусом за период эпидемии весной 2020 из Юго-Западной Финляндии. Они выяснили, что апноэ – кратковременная остановка дыхания во сне, является фактором риска при COVID-19.
Как оказалось, у 29 госпитализированных пациентов раньше диагностировали апноэ во сне. Так как 3,1% жителей региона лечатся от апноэ, важность количества таких пациентов среди других больных увеличивается. Также они указывают, что частота заболевания таких больных с коронавирусом не объясняется лишь корреляцией с ожирением, которое часто имеется при апноэ. Но данные должны основательно изучаться специалистами в дальнейшем.

Апноэ во сне считается клиническим нарушением, когда происходят частые остановки дыхания и громкий храп. Во время таких задержек мозг вызывает краткое пробуждение, открывается дыхательный путь и процесс дыхания восстанавливается. Люди ощущают чрезмерную сонливость, затрудняется концентрация внимания и появляется головная боль.



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