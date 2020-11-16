Ученые рассказали о более высоком уровне смертности от COVID-19 в загрязненных районах

16.11.2020, 18:53, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили вероятность наступления летального исхода от COVID-19 на территориях с разным уровнем загрязнения воздуха. Выяснилось, что жители более загрязненных районов имеют больший риск смертности вследствие заражения коронавирусом.

В процессе исследования ученые, представляющие Гарвардский университет (США), проанализировали данные, предоставленные их коллегами из Университета Джона Хопкинса, а также сведения о комбинациях атмосферных показаний, с учетом наличия в них частиц размерами менее 2,5 мкм (РМ2,5), из разных базовых источников за период с 18 апреля по 18 июня текущего года. Выводы были сопоставлены с данными о случаях смерти от COVID-19. При этом географически была охвачена огромная территория страны, включающая 3000 округов, в которых проживает 98% всех американцев. В результате выяснилось, что даже фактор небольшого увеличения уровня РМ2,5 всего на 1 микрограмм на кубометр в состоянии увеличить вероятность наступления летального исхода от COVID-19 на 11%.

“Если мы возьмем две географические области, которые очень похожи друг на друга, но в одной из них наблюдается более высокий уровень загрязнения воздуха, чем в другой области, тогда будет более загрязненная территория иметь более высокий уровень смертности от коронавируса COVID-19”, – резюмировал один из авторов исследования, профессор Франческо Доминичи. Об этом пишет Science Advances.