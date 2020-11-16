 

Ученые рассказали о более высоком уровне смертности от COVID-19 в загрязненных районах

16.11.2020, 18:53, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили вероятность наступления летального исхода от COVID-19 на территориях с разным уровнем загрязнения воздуха. Выяснилось, что жители более загрязненных районов имеют больший риск смертности вследствие заражения коронавирусом.
В процессе исследования ученые, представляющие Гарвардский университет (США), проанализировали данные, предоставленные их коллегами из Университета Джона Хопкинса, а также сведения о комбинациях атмосферных показаний, с учетом наличия в них частиц размерами менее 2,5 мкм (РМ2,5), из разных базовых источников за период с 18 апреля по 18 июня текущего года. Выводы были сопоставлены с данными о случаях смерти от COVID-19. При этом географически была охвачена огромная территория страны, включающая 3000 округов, в которых проживает 98% всех американцев. В результате выяснилось, что даже фактор небольшого увеличения уровня РМ2,5 всего на 1 микрограмм на кубометр в состоянии увеличить вероятность наступления летального исхода от COVID-19 на 11%.

“Если мы возьмем две географические области, которые очень похожи друг на друга, но в одной из них наблюдается более высокий уровень загрязнения воздуха, чем в другой области, тогда будет более загрязненная территория иметь более высокий уровень смертности от коронавируса COVID-19”, – резюмировал один из авторов исследования, профессор Франческо Доминичи. Об этом пишет Science Advances.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Родившийся мертвым младенец ожил и запомнил этот случай на всю жихнь

15.11 / С Кляйна сдули пену

10.08 / DWN сообщила, что Россия превратит Северный морской путь в транзитный коридор

06.08 / В компании Ford официально завершили выпуск модели Fusion

08.10 / Россия первой в мире отправит священника на МКС

05.08 / Мнение: Кратко о взяточничестве

06.08 / Ученые рассказали о простом способе избавиться от головокружения

15.09 / Ученые из США рассказали о выражении лица флиртующей женщины

20.07 / Мнение: Банальщина… Опять женщину нашли в чемодане

30.10 / Скандалы: За хищения «Партии» взяли адвоката

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска