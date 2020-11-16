Исследование антител указало на возможность разработки вакцины против всех коронавирусов

16.11.2020, 18:52, Разное



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В плазме крови людей, которые перенесли COVID-19, содержатся антитела, которые могут нейтрализовать и другие опасные коронавирусы, показало новое исследование, опубликованное Nature Microbiology. Его авторы указывают, что эти данные могут играть важную роль в создании вакцин против коронавирусов в будущем.

Нейтрализующие антитела вырабатывают В-клетки (В-лимфоциты). Они – часть иммунного ответа организма на инфекцию. Свойства нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на сегодняшний день изучены сравнительно мало.

Китайские ученые провели анализ плазмы крови 67 пациентов, которые выздоровели от COVID-19 в Хунане. У большинства из них уровень нейтрализующих антител был высоким через месяц после выписки из больницы. Более высокие титры антител были у пациентов, которые перенесли болезнь в тяжелой форме.

Высокий уровень концентрации нейтрализующих антител в крови был связан с увеличенным количеством особой подгруппы Т-клеток – фолликулярных Т-хелперов. Они помогают В-клеткам вырабатывать антитела. Однако остается неизвестным, способны ли эти клетки поддерживать выработку нейтрализующих антител в течение длительного времени. Эта информация была бы важна для понимания возможностей вакцин.

Ученые провели лабораторные исследования, в которых обнаружили, что некоторые нейтрализующие антитела против SARS-CoV-2 способны нейтрализовать коронавирусы, которые вызывают другие опасные болезни – тяжелый острый респираторный сидром (SARS-CoV) и ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV). Исследователи объясняют это тем, что у шиповидных белков этих трех вирусов есть сходные участки.

Авторы исследования указывают, что способность некоторых появляющихся после перенесенного COVID-19 антител нейтрализовать несколько различных коронавирусов утверждает о том, что потенциально возможна разработка вакцины сразу против всех коронавирусов – т.н. панкоронавирусной. Еще одна перспектива, связанная с этим открытием – разработка антител широкого спектра действия против коронавирусов.