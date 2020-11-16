 

Трамп раскритиковал пересчет голосов в Джорджии

16.11.2020, 18:48, Новости дня

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил о фальшивости пересчета голосов в штате Джорджия. По его словам, они не позволяют проверить голоса избирателей.

«Фальшивый пересчет голосов, который ведется в Джорджии, ничего не значит, потому что они не позволяют просмотреть и проверить подписи», – написал он в Twitter.

Кроме того, Трамп назвал фейковым сообщение газеты Washington Post об отказе от большей части претензий по иску, оспаривающему результаты выборов в штате Пенсильвания.

«Газета Washington Post забыла прочитать иск. Фейковые новости. Наши наблюдатели и то, как с ними обращались, составляет важную часть жалобы», – написал действующий американский президент.

Напомним, Трамп потребовал остановить пересчет голосов в Джорджии. Кроме того, он выразил уверенность в победе на выборах в штате Пенсильвания. При этом местный суд Пенсильвании постановил, что часть присланных по почте избирательных бюллетеней не должна учитываться при подсчете голосов.

7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джо Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о женщине, преградившей путь к высшей власти кандидату от Демократической партии США.



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