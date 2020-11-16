В Казахстане откроется завод по производству российской вакцины от COVID-19

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16.11.2020, 18:08, Новости дня

Нур-Султан и Москва достигли договоренности о строительстве завода по производству российской вакцины от коронавируса, рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Мною достигнута договоренность с президентом РФ о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект», – передает РИА «Новости» слова главы Казахстана.

Токаев отметил, что две казахстанские вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания. Как подчеркнул президент, республике предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины.

Российская «Спутник V» является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. РФ направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.

Клинические испытания вакцины в данный момент проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины «Спутник V» на уровне 92%.



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