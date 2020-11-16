 

Лидер молдавской оппозиции Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента

16.11.2020, 18:05, Разное

Лидер проевропейской оппозиционной «Партии действия и солидарности», бывший премьер-министр Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента Молдовы, следует из данных ЦИК страны. Она, по данным на 07:15 мск, набирает 57,52% голосов; ее главный оппонент, действующий президент страны Игорь Додон отстает от Санду почти на 15% и набирает 42,48% голосов.

Скриншот: ЦИК Молдовы

Центризбирком Молдовы посчитал уже более 99% голосов: в самой Молдове — 100%; ЦИК осталось обработать протоколы из-за рубежа — это данные с участков в США и Канаде, которые еще работают.

Явка во втором туре выборов президента Молдовы, по данным на 7:15 мск, составила 52,78%. Второй тур завершился 15 ноября в 22:00 мск. Теперь Санду возглавит Молдову на ближайшие четыре года.

Председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, который выбыл из президентской гонки в первом туре, уже поздравил Санду с победой. «Поздравляем госпожу Майю Санду с решительной победой от имени всех, кто мечтает о европейской Молдове, справедливости и лучшей жизни дома», — написал он на своей странице в фейсбуке.

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Первый тур выборов Санду выиграла с 36,16% голосов, Додон набрал 32,61%. На пост главы государства претендовали восемь человек. Тогда явка составила 42,76%. Никто из кандидатов на президентских выборах не набрал большинства (50% плюс один голос) голосов. Для избрания президента понадобится второй тур.

Додон, поддерживаемый «Партией Социалистов», занимает пост президента Молдовы с 2016 года, до этого он занимал должность министра экономики и торговли страны и должность первого вице-премьера. Он считается сторонником тесных связей с Россией — так, ранее в его поддержку во время политического кризиса в стране в 2019 году высказывался президент РФ Владимир Путин.

Санду, сторонница евроинтеграции, в 2012–2015 годах занимала пост министра просвещения, а с июня по ноябрь 2019 года она была премьер-министром Молдовы.

Источник: Новая газета



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