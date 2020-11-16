Софи Тернер рассекретила дату рождения дочери

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16.11.2020, 18:00, Разное

Одна из самых скрытных пар шоу-бизнеса – Софи Тернер и Джо Джонас – стали родителями в июле этого года. Но подтверждать факт рождения у них дочери по имени Уилла не спешили, оставив это расследование на откуп журналистов. Вчера актриса все же решила раскрыть фолловерам одну важную подробность из биографии малышки – дату ее рождения.

Софи опубликовала в Instagram-истории снимок, на котором позирует с новым золотым кулоном от марки Jennifer Fisher. На кулоне выгравирована дата 22.07.20 – именно тогда на свет появилась Уилла, которой совсем скоро исполнится уже 4 месяца. Ранее эту дату сообщало издание TMZ, но звездные родители информацию так и не подтвердили – до вчерашнего дня.

Софи Тернер с тем самым кулономБеременная Софи ТернерНапомним, Софи Тернер и Джо Джонас вместе с 2016 года. Обнародовать свой союз влюбленные решили не сразу, а лишь спустя два года после начала отношений. В октябре 2018 года – на показе Louis Vuitton в Париже – они впервые позировали фотографам вместе.

Софи и Джо были обручены более полутора лет, прежде чем сыграли свадьбу. Пара решила устроить два торжества. В первый раз пара поженилась в Лас-Вегасе в довольно камерной обстановке в начале мая 2019 года, и тогда о радостном событии поклонники узнали также благодаря соцсетям: один из присутствующих выложил в Instagram трансляцию с места событий. Следом Софи и Джо решили устроить себе настоящее торжество уже летом во Франции, в поместье Chateau De Tourreau. А после супруги отправились в медовый месяц в Италию. 

Софи Тернер и Джо ДжонасСофи Тернер и Джо Джонас



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