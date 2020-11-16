“Хочу вернуться к нормальной жизни”. Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии

16.11.2020, 17:50, Новости дня

Заразившийся коронавирусом украинский телеведущий Анатолий Анатолич устал находиться дома на карантине. Об этом он написал 15 ноября в Instagram.

“Мечтаю об окончании карантина. Я уже 10 дней дома, и, пожалуй, устал. Конечно, у меня болезнь проходит в очень легкой форме, и мне грех жаловаться, но очень хочу вернуться к нормальной жизни”, – рассказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

О том, что заразился коронавирусом, ведущий сообщил 8 ноября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 16 ноября в Украине подтверждено 545 689 случаев COVID-19, 9697 человек умерли, 244 197 пациентов выздоровели. В Киеве COVID-19 заболело 51 449 человек, 976 пациентов умерли, 18 767 выздоровели.