 

ВОЗ заявила о невозможности остановить пандемию коронавируса с помощью вакцины

16.11.2020, 17:48, Новости дня

Вакцина от коронавируса не сможет полностью остановить пандемию, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их», – написал Гебрейесус в своем Twitter.

Также он добавил, что первоначальные поставки вакцины «будут ограничены, поэтому приоритет будет отдан работникам здравоохранения, пожилым людям и другим группам риска». «Мы надеемся, что это сократит количество смертей и позволит системам здравоохранения справиться с ситуацией, но у вируса все еще есть куда двигаться», – отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус призвал после начала вакцинации продолжать наблюдение, тестирование, изоляцию зараженных и их лечение, отслеживание контактов и карантин, а также вовлекать общины и отдельных граждан в борьбу с распространением болезни.

Ранее в ВОЗ заявляли, что для завершения пандемии коронавируса в мире порядка 70% населения Земли должны получить вакцину от инфекции. 

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.



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