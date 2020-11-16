Единую базу данных про одаренных детей создадут во Владимире

16.11.2020, 17:48, Новости дня

Единую базу данных об одаренных детях, которая объединит сведения о юных талантах, сформируют во Владимирской области в 2021 году, сообщила директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова.

«Мы сейчас планируем работать над созданием банка одаренных детей, это некий центр поддержки одаренных детей. Смысл в том, чтобы мы адресно вели каждого талантливого ребенка, видели, в каких конкурсах он участвует, в какой поддержке нуждается. Думаю, что в течение первого полугодия следующего года мы это сформулируем и закрепим за детьми кураторов как из числа деятелей культуры федерального уровня, так и из числа лучших мастеров из Владимирской области. Сегодня у некоторых наших детей уже есть известные федеральные наставники – это виолончелист Борис Андрианов, пианист Михаил Лидский, специалисты Фонда «Новые имена», с которым мы давно работаем на системной основе», – передает ее слова ТАСС.

Как отметила Бирюкова, помимо введения института кураторов для талантливых детей, обсуждается создание попечительского совета для помощи в продвижении одаренных владимирцев. Как ожидается, в базу будут внесены около 100 воспитанников музыкальных и художественных школ.