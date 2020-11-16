Объектив Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO получил новое крепление

16.11.2020, 17:40, Новости дня

Очередная новинка в сфере фото- и видеосъемки. Производитель современной оптики Venus Optics объявил, что добавляет новый вариант крепления к популярному объективу. Речь идет о модели оптического устройства Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO.

Напомним, что данный объектив является полнокадровым. Фокусировка в нем осуществляется вручную. Компания выпустила его в продажу в 2018 году с несколькими вариантами креплений, к которым теперь добавилось еще одно.

Размер диафрагмы варьируется от f/2,8 до f/22. Она может открываться при помощи лепестков, количество которых от семи до тридцати. Производитель предлагает различные варианты комплектации по одной и той же цене – 449 американских долларов.