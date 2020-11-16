Беспроводная колонка Shower Power понравилась покупателям

16.11.2020, 17:40, Новости дня

Конструкция беспроводной аудиоколонки Shower Power предполагает использование ее прямо в душе. Устройство питается от потока воды, как сообщается в руководстве по эксплуатации.

Разумеется, данная колонка герметична и не боится влаги. Но это на самое главное ее преимущество. Shower Power имеет встроенный генератор, вырабатывающий 150 мА электрического тока и аккумулятор на 2600 мАч, что очень понравилось пользователям. Они проголосовали за колонку рублем, говорят аналитики рынка.

Продажи оказались значительно выше предполагаемых. Очевидно, маркетологи открыли для себя новое благоприятное поле для деятельности. Теперь остается подождать того момента, когда ведущие производители не только начнут наперебой предлагать аналогичные устройства, но и улучшать их качества, снижая цену.