Мнение: “Пора принести человечеству весну”

16.11.2020, 17:15, Разное

Китайская коммунистка Лин Цай о сворачивании НЭПа в Китае, фракциях КПК и изменении вектора развития Китая.

Я часто натыкаюсь на просторах Мировой Сети на статьи, посвящённые конспирологической теории противостояния Коммунистической Партии Китая и Комсомола. Мол, функционеры Партии, "пекинские короли", сохраняют верность коммунистическим идеалам, в то время как функционеры Комсомола, "шанхайские принцы", грезят о капитализме американского образца. Святой Маркс! Какая это всё чушь! Нет никакого противостоянии Партии и Комсомола. Но Партия состоит из трёх противоборствующих фракций. И сегодня я расскажу вам о них.

ФРАКЦИЯ КОНСЕРВАТОРОВ.

На данный момент это самая влиятельная фракция Партии. В её состав входят холодные прагматики, считающие, что китайская государственно – капиталистическая монополия, обращённая на нужды всего народа, может существовать ещё очень долгое время. Мол, зачем сворачивать модернизированную версию советского НЭПа, если она вытащила из нищеты 800 миллионов человек и стабильно обеспечивает самый быстрый экономический рост в мире. Можно спокойно дождаться нарастания капиталистических противоречий в мире, начала социалистических революций в ведущих странах мира, а тогда молниеносно передать все средства производства в руки трудящихся. Раз и навсегда. Кроме того, консерваторы заинтересованы в экспорте нынешней китайской модели в иные страны. Но при помощи мягкой, а не прямой, грубой военной силы.

ФРАКЦИЯ ПРОРЫВИСТОВ.

На данный момент фракция ПРОРЫВИСТОВ является второй по численности и влиятельности в Партии. И находится в тесном взаимодействии с неофициальным студенческим движением "Больше социализма". В состав фракции входят пламенные идеологи, полагающие, что пора медленно сворачивать НЭП, и закладывать основы для построения компьютеризированной плановой экономики. Хочу отметить то, что в состав это фракции входят такие значимые фигуры, как Жэнь Чжэнфэй, президент знаменитого кооператива "Huawei", и Джек Ма – не менее знаменитый руководитель "Alibaba", огромной площадки электронной коммерции. Эти китайцы вкладывают огромные финансовые ресурсы в разработку компьютерных технологий, необходимых для созидания эффективной плановой экономики. С ювелирной точностью прогнозирующей спрос и предложение, и работающей без товарного дефицита.

ФРАКЦИЯ ЛИБЕРАЛОВ.

Самая малочисленная и слабая фракция, пользуяющаяся толикой поддержки лишь в Гонконге и Макао. В эту фракцию входят манкурты, не помнящие родства. Правые собаки, готовые продать священное Красное Знамя и склониться перед Западом и американской, либерально – капиталистической моделью устройства общества. Существование этой фракции незаконно. Партийцы, уличённые в причастности к ней, в случае разоблачения, наказываются по всей строгости социалистического законодательства.

А теперь самое важное. Как взаимодействуют меж собой фракции партии? Консерваторы находятся в стратегическом союзе с порывистыми. Генеральный Секретарь, Си Цзиньпин, изначально являющийся консерватором, всё чаще прислушивается к советам прорывистов. Именно после консультаций с последними, он издал постановление о создании ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФРОНТА. А что означает создание подобного фронта на практике? Усиление государственного контроля за частными конторами, посредством внедрения в их коллективы идеологически подкованных, кадровых специалистов. Это – закладывание основ для грядущей национализации. Кроме того, обе коммунистические фракции находятся в состоянии непримиримой вражды с фракцией либералов, связанной с коррупционерами и откровенными предателями. К какой именно фракции Партии отношусь я, вы и сами, наверное, уже догадались. Не так ли, товарищи?

P.S.

Я знаю о том, что в Западных Средствах Массовой Информации говорится о том, что буржуазно переродившийся Китай давно забыл о своих истоках и не имеет никаких отношений с другими социалистическими странами мира. Не верьте этому. Это ложь. Китай оказывает братскую взаимопомощь Кубе, Вьетнаму, Лаосу, КНДР, Непалу, Венесуэле. Кроме того, Коммунистическая Партия Китая активно сотрудничает с коммунистическими движениями Африки, Азии, Латинской Америк, Европы. Но этого недостаточно. Капитализм ещё очень силён, даже несмотря на то, что с каждым днём ему в доверии отказывает всё большее количество людей нашей планеты. Не верьте в то, что Народно – Освободительная Армия Китая покончит с капитализмом и освободит вас. Как я уже и писала ранее, народам мира самим предстоит, вооружившись марксизмом, покончить с капитализмом. И они всегда найдут в этом великом деле поддержку от уже освободившихся друзей. Не спите. Изучайте марксизм, организуйте марксистские кружки, переводите на марксистскую платформу уже существующие коммунистические партии и движения. Не слушайте глупцов, кричащих о том, что марксизм устарел. Марксизм не может устареть. Ведь он не догма. Он – научный способ познания закономерностей развития человеческого общества и его изменения к лучшему. Как говорил товарищ Сталин :"Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!" Зима затянулась. Пора вновь принести человечеству весну.

(с) Лин Цай

Тезисы вполне созвучны меняющимся идеологическим нарративам, которые продвигает Си Цзиньпин и нынешнее партийное руководство, последовательно уходящие от того курса, который проводился до Си Цзиньпина в вопросах внешней политики. Китай все чаще и активнее артикулирует свои претензии на выработку вектора дальнейшего развития человечеств в целом, где экономические, политические и военные возможности рассматриваются как инструменты реализации этой цели.