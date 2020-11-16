Онищенко дал прогноз по срокам спада заболеваемости COVID-19
16.11.2020, 17:08, Новости дня
Заболеваемость COVID-19 в РФ пойдет на убыль с началом кампании по вакцинации, считает депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
«Сейчас начнем вакцинацию, и должен начаться спад», – передает РИА «Новости» комментарий депутата.
Как отметил Онищенко, развитие коллективного иммунитета зависит от интенсивности болезни.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в ближайшие месяцы.
Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет