Латвия запретила въезд президенту Федерации хоккея Белоруссии

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16.11.2020, 16:59, Новости дня

Министерство иностранных дел Латвии внесло в список лиц, которым запрещен въезд в страну, президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова и белорусского кикбоксера Дмитрия Шакуту.

«На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение о включении в список нежелательных лиц Латвии двух граждан Белоруссии, наложив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Цитирую классика: «Такой хоккей нам не нужен», – написал министр иностранных дел Латвии Эдгарc Ринкевичc в Twitter.

Автором выражения «Такой хоккей нам не нужен» является спортивный комментатор Николай Озеров, который произнес ее во время матча хоккейных сборных СССР и Канады в сентябре 1972 года.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как провалились попытки заманить жителей Белоруссии в Латвию.

В октябре Белоруссия запретила въезд из Латвии, Литвы, Польши и с Украины.



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