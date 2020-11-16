 

Эндокринолог Маркова назвала первые симптомы диабета

16.11.2020, 16:57, Разное

Эндокринолог Татьяна Маркова пояснила о первых симптомах развития диабета. Она считает, что необходимо обратить внимание на постоянную жажду и увеличение веса. В этом случае важно своевременно обратиться к врачу.
При сахаром диабете бесконтрольно увеличивается масса тела. В это время человек испытывает сухость во рту, в особенности данное состояние фиксируется по утрам. Пациенты в один момент понимают, что начали пить много жидкости, у них долго заживают раны. У женщин при диабете второго типа может параллельно развиться рецидивирующая молочница.

При диабете первого типа симптоматика отличается. Это заболевание развивается довольно быстро, пациенты, имея данный недуг, зачастую теряют вес. У женщин может происходить нарушение менструального цикла, изо рта нередко чувствуется запах ацетона. При таких симптомах нужно срочно обращаться за медицинской помощью, сдавать все необходимые анализы.



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