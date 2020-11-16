 

Последнее заявление Александра Колтового перед гибелью показали в эфире НТВ

16.11.2020, 16:57, Разное

В эфире телеканала НТВ было показано последнее заявление ведущего Александра Колтового перед гибелью. 6 ноября он находился на работе, а на следующий день трагически погиб.
Вчера в эфир канала НТВ вышла передача «Звезды сошлись», где соведущим Леры Кудрявцевой был Александр Колтовой. В конце выпуска он заявил, что нужно никогда не сдаваться, ведь только тогда можно рассчитывать на успех. Менее чем через сутки стало понятно, что эта фраза стала последней на тв, которую произнес Колтовой. Пока не сообщается, кто заменит его в проектах «Звезды сошлись» и «ДНК».

После эфира голос за кадром напомнил зрителям, что это была последняя съемка популярного ведущего. В свой выходной день он сел за штурвал легкомоторного самолета, поднялся в воздух, а спустя несколько минут разбился. В кабине на тот момент находилась пассажирка. Оба они скончались на месте в результате случившегося. Детали трагедии на сегодняшний день продолжают выясняться. В Москве родные, близкие и коллеги уже попрощались с Александром Колтовым. На траурной церемонии гроб был закрыт.



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