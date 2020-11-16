Белоруссия потребовала от Польши выдать основателей телеграм-канала Nexta

16.11.2020, 16:56, Новости дня

МИД Белоруссии призвал Польшу в кратчайшие сроки выдать основателей базирующегося в Польше оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta «с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

В МИД Белоруссии была проведена встреча с поверенным в делах Польши в республике Мартином Войцеховским, в ходе встречи «польской стороне передана нота с копией направленных генеральной прокуратурой Республики Беларусь в адрес министерства юстиции Республики Польша и генеральной прокуратуры Республики Польша запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности [Степана] Путило и [Романа] Протасевича», говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича через созданные ими экстремистские телеграм-каналы «НЕХТА» и «НЕХТА Live». (…) Польскую сторону призвали выдать Путило и Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», – сказано в сообщении МИД Белоруссии.

Ранее создатели белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta, базирующегося в Польше, Степан Путило и Роман Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка.

До этого суд Центрального района Минска признал Белорусский информационный канал Nexta-Live и связанный с ним логотип Nexta экстремистскими. МВД Белоруссии сообщило, что ребрендинг этого канала и изменение его логотипа не станут основанием для исключения из списка экстремистских материалов.