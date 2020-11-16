 

Регионы РФ начали получать деньги на выплаты обманутым дольщикам

16.11.2020, 16:56, Новости дня

В Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и еще четырех российских регионах начались выплаты денежных компенсаций обманутым дольщикам, сообщил гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

«На заседании наблюдательного совета, которое состоялось в ноябре этого года, было принято решение о выплате компенсаций более чем 1,2 тыс. дольщиков, вложивших свои средства в покупку квартир в 26 домах в семи регионах нашей страны», – передает его слова Ura.ru.

Тимофеев добавил, что размер компенсации рассчитывается индивидуально для каждого дольщика по текущей рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых объектах, однако не может быть меньше суммы, оплаченной по договору участия в долевом строительстве.

Отмечается также, что выплаты начались по двум домам застройщика-банкрота «Стройдом» и одному дому УСК в Челябинской области, по одному дому «СРСУ-2» в Свердловской области и 12 домам ЖСК «ППМ» в Пермском крае. Помимо обманутых дольщиков уральских регионов, деньги получат жители Башкирии, Липецкой, Ленинградской, Ростовской областей.

В октябре жители дома по ул. Льва Толстого в Хабаровске получили ключи от квартир. Долгострой, возводить который начали еще в 2013 году, введен в эксплуатацию. В апреле президент Владимир Путин заявил о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей. Кроме того, президент заявил, что нужно аккуратно изменить «обветшалые» нормы и правила, которые мешают развитию строительной отрасли. 



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