COVID-19 вдвое смертоноснее гриппа для пациентов с тяжелым течением

16.11.2020, 16:55, Разное



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В исследовании, проведенном учеными Медицинской школы Университета Вашингтона (University of Washington School of Medicine) сравнивались клинические показатели и уровень смертности 65 пациентов с COVID-19 и 74 больных гриппом, госпитализированных в отделения интенсивной терапии с 1 января по 15 апреля. Специалисты обнаружили, что смертность пациентов, попавших в больницу в критическом состоянии при коронавирусе вдвое выше — 40% против 19%. Эту разницу авторы исследования объясняют тем, что при коронавирусе острый респираторный дистресс-синдром развивается чаще, чем при гриппе — 63% против 26%

Пациенты с коронавирусом попадают в больницу позже, чем при гриппе — в среднем спустя 7 дней после появления симптомов по сравнению с 3,5 днями. Но при этом на момент госпитализации у них больше симптомов, чем у больных гриппом, но в обеих группах у 40% людей была сильная лихорадка с повышенной температурой.

Практически у всех госпитализированных с COVID-19 (92%) диагностировано двустороннее поражение легких, в то время как при тяжелом течении гриппа этот показатель составил 64%. При этом потребность в искусственной вентиляции легких была сопоставима: 59% пациентов с COVID-19 и 55% с гриппом.

Отметим, что это исследование проводилось на выборке пациентов, которые были госпитализированы весной, когда в арсенале медиков был только гидроксихлорохин, от которого впоследствии отказались. В настоящий момент применяется больше средств, в том числе дексаметазон, показавший высокую эффективность в снижении риска тяжелых осложнений и смертности при коронавирусе.

Однако это уже не первое исследование, доказавшее, что коронавирус — это не «просто грипп». В недавнем отчете CDC представлены данные почти 4000 пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19 в больницы Управления здравоохранения ветеранов (Veterans Health Administration) с марта по май, а также 5400 пациентов, попавших в больницу с тяжелым гриппом с октября 2018 по февраль 2020 года. Средний возраст заболевших в обеих группах — 69-70 лет.

От COVID-19 скончались 21% пациентов, в то время как смертность от гриппа за более продолжительный период составила 4%. Кроме того, риск осложнений, при которых требуется госпитализация в отделение интенсивной терапии, при коронавирусе вдвое выше, чем при гриппе, а продолжительность нахождения в больнице — почти в три раза дольше.