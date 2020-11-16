Конкурсанты “Цифрового прорыва” представили IT-решения для власти и бизнеса

16.11.2020, 16:43, Разное

“Цифровой прорыв” – флагманский проект президентской платформы “Россия – страна возможностей”. В соревнованиях участвовали 168 команд из 28 регионов. Разработанные конкурсантами решения позволят власти защитить важные данные, а бизнесу – повысить уровень сервиса и оптимизировать процессы.

Победили 27 команд. Они разделили призовой фонд – около трех миллионов рублей. Теперь они поборются за звание лучших в финале. Он пройдет в Москве с 27 по 29 ноября.

Большинство победителей было из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининградской области, Татарстана и Чечни, рассказал гендиректор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров.

В полуфинале командам предстояло за 48 часов создать рабочий прототип цифрового решения в сфере кибербезопасности, анализа больших данных. машинного обучения и искусственного интеллекта, образовательных технологий и прочего. Участникам помогали бизнес и IT-эксперты.

Руководитель конкурса “Цифровой прорыв”, директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что власти и бизнес при принятии решений все чаще опираются на данные и аналитику. “На “Цифровом прорыве” мы отслеживаем эти тренды и развиваем у специалистов самые актуальные IT-навыки: помогаем формировать команды, которые будут развивать российскую индустрию в ближайшие годы”, – сказал он.

Некоторые полученные данные позволят улучшить систему безопасности российских городов. Участники разработали решения для анализа обращений в госорганы и выявления ситуаций, требующих немедленного реагирования – пожары, аварии и прочее. Также конкурсанты разработали требования к кибербезопасности для исполнительных органов Калининградской области.

Разработаны и решения для кадровой политики. Конкурсанты представили систему на базе анализа больших данных – она позволит управлять трудовыми ресурсами и бороться с безработицей.

Кроме того, участники “Цифрового прорыва” создали чат-боты для ПАО “Ростелеком”, для “Почты России” конкурсанты разработали клиентские сервисы, а для “Газпромбанка” – веб-сервисы для тестирования новых решений в сфере машинного обучения.

За ходом соревнований в режиме онлайн наблюдали 150 тысяч зрителей. В прямом эфире прошли мастер-классы, интервью и лекции о цифровых технологиях.

Гранд-финал конкурса пройдет в Москве 7-8 декабря. Участие примут 45 команд-победителей. Они представят финальные варианты своих разработок, смогут заключить выгодные контракты и получить предложения о трудоустройстве.