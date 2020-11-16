ВОЗ: Вакцина не положит конец пандемии COVID-19

16.11.2020, 16:43, Разное

Генеральный директор организации отметил, что вакцинация является лишь одним из способов борьбы с опасной инфекцией. Она может положить конец пандемии только вместе с другими инструментами: наблюдением, тестированием, изоляцией, а также призывами людей проявлять осторожность.

На свой странице в “Твиттер” Тедрос Гебрейесус рассказал, что первые поставки вакцин против коронавируса будут ограниченными. Препараты получат пожилые люди, медицинские работники, а также представители других групп риска. “Но у вируса все еще останется много простора для деятельности”, – предупредил он.

По последним данным, коронавирусом в мире заразились 54 миллиона человек. На первом месте по числу заболевших располагаются Соединенные Штаты. Здесь диагноз поставили 11 миллионам гражданам. Далее идут Индия с 8 миллионами случаев и Бразилия с 5 миллионами.

В последние недели эпидемологическая обстановка в мире обострилась. Глава ВОЗ заявил, что пандемия вышла за рамки простой чрезвычайной ситуации. Количество заразившихся регулярно бьет рекорды. Коронавирус негативно повлиял на борьбу с другими серьезными заболеваниями.